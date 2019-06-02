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Факти / Україна

На фестивалі Kozak FEST буревій зірвав дах сцени

Тисячі людей були змушені залишити фестиваль через буревій.

На фестивалі Kozak FEST буревій зірвав дах сцени

На етно-рок-фестивалі Kozak FEST на Дніпропетровщині буревій зірвав дах сцени.

Про це повідомив Дмитро Шуров. Музикант підкреслив, що в результаті інциденту могли бути постраждалі.

Шуров додав, що негода валила дерева, а тисячі людей змушені були залишати фестиваль під стіною дощу.

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У мережі з’явилося відео, на якому видно, як сильний вітер піднімає дах сцени.

Через наслідки негоди організатори повідомили про скасування виступів другого дня фестивалю.

До слова, Факти ICTV писали, які сюрпризи приготувала погода на літо 2019 року.

Фото: Kozak FEST

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