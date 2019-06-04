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Факти / Україна

Saber guardian-2019: українські десантники беруть участь у навчаннях в Румунії

Українські десантники беруть участь у міжнародних навчаннях Saber guardian-2019 на території однієї з військових баз НАТО в Румунії.

Saber guardian-2019: українські десантники беруть участь у навчаннях в Румунії

У міжнародних навчаннях Saber guardian-2019 на території військової бази НАТО в Румунії беруть участь 16 країн.

Серед них представники Албанії, Болгарії, Боснії і Герцеговини, Вірменії, Греції, Грузії, Італії, Литви, Латвії, Македонії, Німеччини, Польщі, Румунії, США та України.

Україну представляє зведена ротно-тактична група 25 окремої повітряно-десантної Дніпропетровської бригади десантно-штурмових військ ЗСУ.

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Навчання проходитимуть більше двох тижнів і у кілька етапів.

Десантників навчать планувати майбутні дії на наступні етапи маневрів, відпрацюванню бойових наказів за стандартами НАТО, проведенню розвідки ділянок полігону і постановки завдань особовому складу.

Українські десантники виконуватимуть авдання в рамках навчань, у складі механізованого батальйону Збройних сил Румунії за підтримки інструкторів міжнародного центру миротворчості та безпеки.

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Saber guardian-2019: українські десантники беруть участь у навчаннях в Румунії / 7 фотографий

Як повідомлялося, раніше розвідники морського спецназу в рамках навчань відпрацювали ведення ближнього бою.

Джерело: Командування Десантно-штурмових військ Збройних сил України

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