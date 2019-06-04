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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Средняя зарплата в Украине превысила 10,2 тыс. грн

В апреле 2019 гола средняя зарплата в Украине составила 10 269 грн, увеличившись по сравнению с мартом на 32 грн.

Средняя зарплата в Украине превысила 10,2 тыс. грн

Средняя зарплата штатных работников в Украине в апреле 2019 выросла на 32 грн – до 10 269 грн.

Самую высокую среднюю зарплату традиционно зафиксировали в Киеве – 15 876 грн, а самую низкую – в Херсонской области (7 695 грн).

Если брать сферы деятельности, то в апреле самый высокий уровень зарплат был в сфере информации и телекоммуникаций – 20 516 грн, далее – финансы и страхование – 19 836 грн.

Читайте: Средняя зарплата в Украине в долларах поднялась до уровня 2013

Напомним, в марте 2019 года средняя зарплата в Украине составила 10 237 грн, что в 2,5 раза больше минимальной.

ИсточникДержстатистики

Фото: НБУ

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