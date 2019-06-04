У квітні 2019 року середня зарплата в Україні склала 10 269 грн, збільшившись у порівнянні з березнем на 32 грн.

Середня зарплата штатних працівників в Україні у квітні 2019 зросла на 32 грн – до 10 269 грн.

Найвищу середню зарплату традиційно зафіксували у Києві – 15 876 грн, а найнижчу – у Херсонській області (7 695 грн).

Якщо брати сфери діяльності, то у квітні найвищий рівень зарплат був у сфері інформації та телекомунікацій – 20516 грн, далі – фінанси та страхування – 19836 грн.

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Нагадаємо, у березні 2019 року середня зарплата в Україні склала 10 237 грн, що у 2,5 рази більше мінімальної.

Джерело: Держстатистики