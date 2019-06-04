Сергей Торбин, который организовал нападение на активистку Екатерину Гандзюк, признал себя виновным.

Во время заседания Покровского районного суда Днепропетровской области организатор нападения на активистку Екатерину Гандзюк Сергей Торбин признал себя виновным.

Обвиняемый также пошел на сделку со следствием.

Он признал себя виновным в совершении преступлений по ч. 4,5 ст. 27 (Соучастие в преступлении), ч. 2 ст. 28 (Совершение преступления группой лиц) и ч. 2.ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины.

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Торбин согласился получить наказание в виде 6,5 лет лишения свободы. Суд продолжает рассматривать сделки других обвиняемых по делу.

К слову, 20 мая Шевченковский райсуд Киева избрал подозреваемому в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк Алексею Левину меру пресечения в виде содержания под стражей.

Источник: Судебная власть Украины