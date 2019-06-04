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Факти / Україна

Вбивство Гандзюк: організатор нападу визнав провину

Сергій Торбін, який організував напад на активістку Катерину Гандзюк, визнав себе винним.

Вбивство Гандзюк: організатор нападу визнав провину

Під час засідання Покровського районного суду Дніпропетровської області організатор нападу на активістку Катерину Гандзюк Сергій Торбін визнав себе винним.

Обвинувачений також пішов на угоду зі слідством.

Він визнав себе винним у скоєнні злочинів за ч. 4,5 ст. 27 (Співучасть у злочині), ч. 2 ст. 28 (Вчинення злочину групою осіб) та ч. 2.ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України.

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Торбін погодився отримати покарання у вигляді 6,5 років ув’язнення. Суд продовжує розглядати угоди інших обвинувачених у справі.

До слова, 20 травня Шевченківський райсуд Києва обрав підозрюваному в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк Олексію Левіну запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Джерело: Судова влада України

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