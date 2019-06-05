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Факти / Україна

До бою готові! Масштабні навчання танкістів у зоні ООС

На полігонах у районі ООС тривають навчання танкових екіпажів.

До бою готові! Масштабні навчання танкістів у зоні ООС

Тренування українських танкістів проводяться з урахуванням аналізу подальшого розвитку ситуації на Донбасі.

– Цього разу для тактико-спеціальних навчань із танковим підрозділом було застосовано нестандартний підхід, який полягав у тому, що підлеглі лише в загальних рисах знали, що їх очікує попереду, – наголошують у штабі ООС.

Командирам танкових екіпажів довелось миттєво приймати рішення та реагувати на постійну зміну обстановки.

Читайте: Десантники провели навчання з бойовою стрільбою в зоні ООС

Проте танкісти не підвели, і довели свою професійність.

Нагадаємо, раніше розвідники морського спецназу в рамках навчань відпрацювали ведення ближнього бою.

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