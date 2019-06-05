Тренування українських танкістів проводяться з урахуванням аналізу подальшого розвитку ситуації на Донбасі.

– Цього разу для тактико-спеціальних навчань із танковим підрозділом було застосовано нестандартний підхід, який полягав у тому, що підлеглі лише в загальних рисах знали, що їх очікує попереду, – наголошують у штабі ООС.