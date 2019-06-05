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Факты / Украина / Общество

“Лото-Забава”: 20-ый миллионер 2019 года появился в Винницкой области

Партнёрский материал

Во время розыгрыша 1034-го тиража, который состоялся 2 июня 2019 года, в “Великій грі” был выигран 1 млн грн.

“Лото-Забава”: 20-ый миллионер 2019 года появился в Винницкой области

Счастливчик приобрел выигрышный билет №0189929 в г. Хмельник Винницкой области на фирменном столе “М.С.Л.”, расположенном в супермаркете на площади Свободы, 1.

Победитель стал 332-м на общем счетчике миллионеров и мультимиллионеров “Лото-Забава” и уже двадцатым в этом году.

Оператор государственных лотерей “М.С.Л.” приглашает любимца фортуны посетить Киев, стать почетным участником «КЛУБА МИЛЛИОНЕРОВ “М.С.Л.” и принять участие в эксклюзивной подарочной программе «Два дня из жизни миллионера» для двух человек. 

Напомним, 18-19 мая 2019 года этим предложением воспользовалась победительница из Ивано-Франковской области Галина Кориневич. 

Она провела насыщенные выходные в столице, изюминкой которых стало посещение Дня рождения загородного зоопарка 12 месяцев и концерта симфонического рока Rockoko.

Оператор государственных лотерей “М.С.Л. поздравляет главного победителя или победительницу 1034-го тиража и советует обращаться на горячую линию по телефону 0 (800) 21 00 65 для получения консультации по оформлению выигрыша.

Кстати, в день выборов президента Украины двое людей выиграл в лотерею 2 млн грн.

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