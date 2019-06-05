Під час розіграшу 1034-го тиражу, що відбувся 2 червня 2019 року, у “Великій грі” було виграно 1 млн грн.

Щасливчик придбав виграшний білет №0189929 у м. Хмільник Вінницької області на фірмовому столі “М.С.Л.”, розташованому у супермаркеті на площі Свободи, 1.

Переможець став 332-м на загальному лічильнику мільйонерів і мультимільйонерів “Лото-Забава” і вже 20-м у цьому році.

Оператор державних лотерей “М.С.Л.” запрошує улюбленця фортуни завітати до Києва, стати почесним учасником “КЛУБУ МІЛЬЙОНЕРІВ “М.С.Л.” і взяти участь в ексклюзивній подарунковій програмі “Два дні з життя мільйонера” для двох осіб.

Нагадаємо, 18-19 травня 2019 року цією пропозицією скористалася переможниця з Івано-Франківської області Галина Кориневич.

Вона провела насичені вихідні у столиці, родзинкою яких стало відвідування дня народження заміського зоопарку 12 місяців і концерту симфонічного року Rockoko.

Оператор державних лотерей “М.С.Л.“ вітає головного переможця або переможницю 1034-го тиражу та радить звертатися на гарячу лінію за телефоном 0 (800) 21 00 65 для отримання консультації щодо оформлення виграшу.

До речі, у день виборів президента України двоє людей виграли у лотерею 2 млн грн.