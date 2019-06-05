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Факты / Украина / Политика

Оппозиционная платформа – За життя заявляет, что на съезд партии едут самозванцы

У Оппозиционной платформы – За Життя, которая отделилась от Оппозиционного блока, в преддверии предстоящего съезда возникли новые скандалы.

Оппозиционная платформа – За життя заявляет, что на съезд партии едут самозванцы

Главы региональных организаций — Николай Пундик (Одесская региональная платформа За життя), Валерий Колос (Херсонская региональная За життя, Андрей Сокур ( Николаевская платформа За життя) будут добиваться признания завтрашнего съезда незаконным.

Оппозиционеры заявляют, что делегаты, которые завтра будут представлять регионы на съезде, являются самозванцами — их никто не выдвигал на региональных собраниях.

Читайте: Джангиров: объединение Бойко и За Жизнь привело не к сложению рейтингов, а к их вычитанию

Сегодня открыты уголовные производства по факту фальсификаций.

Напомним, в ноябре прошлого года народный депутат Юрий Бойко после исключения из фракции создал парламентскую группу Оппозиционная платформа — За життя.

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