У Оппозиционной платформы – За Життя, которая отделилась от Оппозиционного блока, в преддверии предстоящего съезда возникли новые скандалы.

Главы региональных организаций — Николай Пундик (Одесская региональная платформа За життя), Валерий Колос (Херсонская региональная За життя, Андрей Сокур ( Николаевская платформа За життя) будут добиваться признания завтрашнего съезда незаконным.

Оппозиционеры заявляют, что делегаты, которые завтра будут представлять регионы на съезде, являются самозванцами — их никто не выдвигал на региональных собраниях.

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Сегодня открыты уголовные производства по факту фальсификаций.

Напомним, в ноябре прошлого года народный депутат Юрий Бойко после исключения из фракции создал парламентскую группу Оппозиционная платформа — За життя.