В Опозиційної платформи – За Життя, яка відокремилася від Опозиційного блоку, напередодні майбутнього з’їзду виникли нові скандали.

Глави регіональних організацій – Микола Пундик (Одеська регіональна платформа За життя), Валерій Колос (Херсонська регіональна платформа За життя, Андрій Сокур (Миколаївська платформа За життя) вимагатимуть визнання завтрашнього з’їзду незаконним.

Опозиціонери заявляють, що делегати, які завтра представлятимуть регіони на з’їзді, є самозванцями – їх ніхто не висував на регіональних зборах.

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Сьогодні відкриті кримінальні провадження за фактом фальсифікацій.

Нагадаємо, у листопаді минулого року народний депутат Юрій Бойко після виключення з фракції створив парламентську групу Опозиційна платформа – За життя.