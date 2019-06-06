Точной даты в НБУ не называют, потому что до сих пор остаются нерешенные вопросы и неисследованные аспекты. Пока завершился лишь пилотный проект.

– Наше исследование дало нам не только практический опыт, но и поставило перед НБУ новые вопросы. Каким будет влияние этого инструмента на экосистему платежного рынка? Будет достаточный спрос на е-гривну? Какая технология должна использоваться? Каким должен быть уровень анонимности транзакций? Сегодня точных ответов на эти вопросы нет не только у нас, но и у других центробанков мира, – отметил заместитель главы НБУ Сергей Холод.