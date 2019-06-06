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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Электронная гривна: как использовать и что будет с наличными

НБУ завершил пилотный проект, который должен стать толчком к выпуску собственной цифровой валюты – электронной гривны.

Что такое е-гривна

Е-гривна (Цифровая валюта центрального банка или ЦВЦБ) – это электронный эквивалент наличных денег, который является законным платежным средством.

Исследователи выделяют такие схемы использования ЦВЦБ:

  • цифровой эквивалент наличных;
  • межбанковские расчеты;
  • инструмент монетарной политики;
  • эквивалент счета, открытого в центральном банке.

Когда в Украине появится е-гривна

Точной даты в НБУ не называют, потому что до сих пор остаются нерешенные вопросы и неисследованные аспекты. Пока завершился лишь пилотный проект.

– Наше исследование дало нам не только практический опыт, но и поставило перед НБУ новые вопросы. Каким будет влияние этого инструмента на экосистему платежного рынка? Будет достаточный спрос на е-гривну? Какая технология должна использоваться? Каким должен быть уровень анонимности транзакций? Сегодня точных ответов на эти вопросы нет не только у нас, но и у других центробанков мира, – отметил заместитель главы НБУ Сергей Холод.

Как получить и пользоваться е-гривне

Пользователь приносит в банк физические деньги, а он зачисляет на счет криптогривню.

Е-гривна рассматривается как цифровая национальная валюта, выпускаемая НБУ. Кроме того ЦВЦБ должна обмениваться без ограничений на наличные или безналичные средства в соотношении 1:1.

Важно, что е-гривну пока характеризуют, не как доходный инструмент, следовательно, это средство платежа, а не накопления.

Транзакции с е-гривной могут осуществляться с помощью компьютера или смартфонов.

Отличие от наличных денег

НБУ рассматривает е-гривну как альтернативное средство для осуществления мгновенных платежей, то есть на использование наличных это никоим образом не повлияет.

ЦВЦБ сохраняет черты наличных: переводы между физическими лицами без посредников, универсальные платежи, не начисляются проценты.

Однако пользования е-гривне будет анонимным, а переводы будут иметь меньшую стоимость. Также ЦВЦБ значительно сложнее украсть или потерять.

Источник: НБУ

Фото: Dreamstime

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