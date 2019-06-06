Что такое е-гривна
Е-гривна (Цифровая валюта центрального банка или ЦВЦБ) – это электронный эквивалент наличных денег, который является законным платежным средством.
Исследователи выделяют такие схемы использования ЦВЦБ:
- цифровой эквивалент наличных;
- межбанковские расчеты;
- инструмент монетарной политики;
- эквивалент счета, открытого в центральном банке.
Когда в Украине появится е-гривна
Точной даты в НБУ не называют, потому что до сих пор остаются нерешенные вопросы и неисследованные аспекты. Пока завершился лишь пилотный проект.
– Наше исследование дало нам не только практический опыт, но и поставило перед НБУ новые вопросы. Каким будет влияние этого инструмента на экосистему платежного рынка? Будет достаточный спрос на е-гривну? Какая технология должна использоваться? Каким должен быть уровень анонимности транзакций? Сегодня точных ответов на эти вопросы нет не только у нас, но и у других центробанков мира, – отметил заместитель главы НБУ Сергей Холод.
Как получить и пользоваться е-гривне
Пользователь приносит в банк физические деньги, а он зачисляет на счет криптогривню.
Е-гривна рассматривается как цифровая национальная валюта, выпускаемая НБУ. Кроме того ЦВЦБ должна обмениваться без ограничений на наличные или безналичные средства в соотношении 1:1.
Важно, что е-гривну пока характеризуют, не как доходный инструмент, следовательно, это средство платежа, а не накопления.
Транзакции с е-гривной могут осуществляться с помощью компьютера или смартфонов.
Отличие от наличных денег
НБУ рассматривает е-гривну как альтернативное средство для осуществления мгновенных платежей, то есть на использование наличных это никоим образом не повлияет.
ЦВЦБ сохраняет черты наличных: переводы между физическими лицами без посредников, универсальные платежи, не начисляются проценты.
Однако пользования е-гривне будет анонимным, а переводы будут иметь меньшую стоимость. Также ЦВЦБ значительно сложнее украсть или потерять.