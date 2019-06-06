Користувач приносить у банк фізичні гроші, а він зараховує на рахунок криптогривню.

Е-гривня розглядається як цифрова національна валюта, що випускається НБУ. Крім того ЦВЦБ має обмінюватись без обмежень на готівкові або безготівкові кошти у співвідношенні 1:1.

Важливо, що е-гривню поки характеризують, який не є дохідним інструментом, отже, це засіб платежу, а не накопичення.

Транзакції з е-гривнею можуть здійснюватися за допомогою комп’ютера або смартфонів.