Що таке е-гривня
Е-гривна (Цифрова валюта центрального банку або ЦВЦБ) – це електронний еквівалент готівці, що є законним платіжним засобом.
Дослідники виділяють такі схеми використання ЦВЦБ:
- цифровий еквівалент готівки;
- міжбанківські розрахунки;
- інструмент монетарної політики;
- еквівалент рахунку, відкритого в центральному банку.
Коли в Україні з’явиться е-гривня
Точної дати у НБУ не називають, бо досі залишаються невирішені питання та недосліджені аспекти. Поки завершився лише пілотний проект.
– Наше дослідження дало нам не тільки практичний досвід, але і поставило перед НБУ нові запитання. Яким буде вплив цього інструменту на екосистему платіжного ринку? Чи буде достатній попит на е-гривню? Яка технологія має використовуватися? Яким має бути рівень анонімності транзакцій? Сьогодні точних відповідей на ці запитання не маємо не лише ми, але й інші центробанки світу, – зазначив заступник голови НБУ Сергій Холод.
Як отримати і користуватися е-гривнею
Користувач приносить у банк фізичні гроші, а він зараховує на рахунок криптогривню.
Е-гривня розглядається як цифрова національна валюта, що випускається НБУ. Крім того ЦВЦБ має обмінюватись без обмежень на готівкові або безготівкові кошти у співвідношенні 1:1.
Важливо, що е-гривню поки характеризують, який не є дохідним інструментом, отже, це засіб платежу, а не накопичення.
Транзакції з е-гривнею можуть здійснюватися за допомогою комп’ютера або смартфонів.
Відмінність від готівки
НБУ розглядає е-гривню як альтернативний засіб для здійснення миттєвих платежів, тобто на використання готівки це ніяким чином не вплине.
ЦВЦБ зберігає риси готівки: перекази між фізичними особами без посередників, універсальні платежі, не нараховуються відсотки.
Проте користування е-гривнею буде анонімним, а перекази матимуть меншу вартість. Також ЦВЦБ значно складніше вкрасти або загубити.