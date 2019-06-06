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Факты / Украина / Общество

Гаубицы, танки и зенитки. РФ наращивает вооружения на Донбассе

Вооруженные формирования России стаскивают и сосредотачивают тяжелое вооружение и военную технику на Луганском направлении.

Гаубицы, танки и зенитки. РФ наращивает вооружения на Донбассе

Российско-оккупационные войска наращивают вооружения и военную технику, сосредоточивая ее в местах постоянной дислокации на Луганском направлении.

1 июня беспилотный летательный аппарат СММ ОБСЕ обнаружил два минометы 2Б11 Сани калибра 120 мм вблизи населенного пункта Сентяновка к западу от Луганска.

Кроме того, 2 июня выявлено девять РСЗО на полигоне вблизи населенного пункта Минусинск, что на юго-запад от Луганска.

– Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали вооружение, размещенное по линиям отвода, но за пределами выделенных мест хранения вооружения.

В частности выявлено 24 танка, три зенитные ракетные комплексы на полигоне вблизи населенного пункта Бугаевка, – отмечается в отчете.

10 танков, семь самоходных и 13 буксируемых гаубиц на полигоне возле Миусинска. Кроме того, зафиксировано 21 танк на полигоне около населенного пункта Круглик на юго-запад от Луганска.

Также 3 июня беспилотник миссии ОБСЕ обнаружил одну самоходную гаубицу 2С1 Гвоздика калибра 122 мм, 18 буксируемых гаубиц 2А65 Мста-Б калибра 152 мм, а также восемь единиц 2A36 Гиацинт-Б калибра 152 мм.

Читайте: ОБСЕ зафиксировала запрещенное тяжелое вооружение в зоне ООС

Один бронетранспортер МТ-ЛБ с установленной на нем турелью самоходной артиллерийской пушки 2С9 Нона-С калибра 120 мм вблизи населенного пункта Хрустальный юго-западнее Луганска.

Напомним, американские самолет и беспилотник провели разведку над Черным морем и линией разграничения на Донбассе.

Источник: ООС

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