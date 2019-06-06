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Гаубиці, танки та зенітки. РФ нарощує озброєння на Донбасі

Збройні формування Росії стягують та зосереджують важке озброєння та військову техніку на Луганському напрямку.

Гаубиці, танки та зенітки. РФ нарощує озброєння на Донбасі

Російсько-окупаційні війська нарощують озброєння та військову техніку, зосереджуючи її в місцях постійної дислокації на Луганському напрямку.

1 червня безпілотний літальний апарат СММ ОБСЄ виявив два міномети 2Б11 Сані калібру 120 мм поблизу населеного пункту Сентянівка на захід від Луганська.

Окрім того, 2 червня виявлено дев’ять РСЗВ на полігоні поблизу населеного пункту Міусинськ, що на південний захід від Луганська.

– Спостерігачі ОБСЄ зафіксували озброєння, розміщене за лініями відведення, але за межами виділених місць зберігання озброєння.

Зокрема виявлено 24 танки, три зенітні ракеті комплекси на полігоні поблизу населеного пункту Бугаївка, – зазначають у звіті.

10 танків, сім самохідних та 13 буксируваних гаубиць на полігоні біля Міусинська. Крім того, зафіксовано 21 танк на полігоні біля населеного пункту Круглик на південний захід від Луганська.

Також 3 червня безпілотник місії ОБСЄ виявив одну самохідну гаубицю 2С1 Гвоздика калібру 122 мм, 18 буксируваних гаубиць 2А65 Мста-Б калібру 152 мм, а також вісім одиниць 2A36 Гіацинт-Б калібру 152 мм.

Читайте: ОБСЄ зафіксувала заборонене важке озброєння в зоні ООС

Один бронетранспортер МТ-ЛБ зі встановленою на ньому туреллю самохідної артилерійської гармати 2С9 Нона-С калібру 120 мм поблизу населеного пункту Хрустальний на південний захід від Луганська.

Нагадаємо, американські літак і безпілотник провели розвідку над Чорним морем і лінією розмежування на Донбасі.

Джерело: ООС

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