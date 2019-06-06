Збройні формування Росії стягують та зосереджують важке озброєння та військову техніку на Луганському напрямку.

Російсько-окупаційні війська нарощують озброєння та військову техніку, зосереджуючи її в місцях постійної дислокації на Луганському напрямку.

1 червня безпілотний літальний апарат СММ ОБСЄ виявив два міномети 2Б11 Сані калібру 120 мм поблизу населеного пункту Сентянівка на захід від Луганська.

Окрім того, 2 червня виявлено дев’ять РСЗВ на полігоні поблизу населеного пункту Міусинськ, що на південний захід від Луганська.

– Спостерігачі ОБСЄ зафіксували озброєння, розміщене за лініями відведення, але за межами виділених місць зберігання озброєння. Зокрема виявлено 24 танки, три зенітні ракеті комплекси на полігоні поблизу населеного пункту Бугаївка, – зазначають у звіті.

10 танків, сім самохідних та 13 буксируваних гаубиць на полігоні біля Міусинська. Крім того, зафіксовано 21 танк на полігоні біля населеного пункту Круглик на південний захід від Луганська.

Також 3 червня безпілотник місії ОБСЄ виявив одну самохідну гаубицю 2С1 Гвоздика калібру 122 мм, 18 буксируваних гаубиць 2А65 Мста-Б калібру 152 мм, а також вісім одиниць 2A36 Гіацинт-Б калібру 152 мм.

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Один бронетранспортер МТ-ЛБ зі встановленою на ньому туреллю самохідної артилерійської гармати 2С9 Нона-С калібру 120 мм поблизу населеного пункту Хрустальний на південний захід від Луганська.

Нагадаємо, американські літак і безпілотник провели розвідку над Чорним морем і лінією розмежування на Донбасі.

Джерело: ООС