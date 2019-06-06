Генеральная прокуратура объявила подозрение четвертому президенту Виктору Ющенко.

Виктору Ющенко объявлено подозрение по делу о выводе из государственной собственности резиденции Межигорье в 2007 году, сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

Перед этим бывший пресс-секретарь прокуратуры Киева Елена Яхно опубликовала скрин подозрения от 4 июня с подписью Ющенко.

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– Заподозрили его в том, что он в сговоре с Януковичем вывел из государственной собственности в 2007 году резиденцию Межигорье, – написала она.

А нардеп Сергей Лещенко в Facebook уточнил, что четвертому президенту Украины объявили о подозрении по части 5 ст. 191 УК – присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах или организованной группой.

В июле 2018 года суд передал в управление Нацагентству по розыску активов арестованную резиденцию Межигорье, где проживал экс-президент Виктор Янукович.

Фото: Віктор Ющенко