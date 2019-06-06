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Факти / Україна

ГПУ оголосила підозру Віктору Ющенку

Генеральна прокуратура оголосила підозру четвертому президенту Віктору Ющенку.

Віктор Ющенко

Віктору Ющенку оголошено підозру у справі про виведення з державної власності резиденції Межигір’я у 2007 році, повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.

Перед цим колишня речниця прокуратури Києва Олена Яхно опублікувала скрін підозри від 4 червня з підписом Ющенка.

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– Запідозрили його в тому, що він у змові з Януковичем вивів із державної власності у 2007 році резиденцію Межигір’я, – написала вона.

А нардеп Сергій Лещенко у Facebook уточнив, що четвертому президенту України оголосили про підозру за ч. 5 ст. 191 ККУ – Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою.

У липні 2018 року суд передав в управління Нацагентству з розшуку активів заарештовану резиденцію Межигір’я, де проживав екс-президент Віктор Янукович.

Фото: Віктор Ющенко

Джерело: Громадське

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