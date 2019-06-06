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Факты / Украина

Крымский “суд” вынес приговор украинцу Давыденко

В оккупированном Крыму так называемый суд вынес приговор украинцу Константину Давыденко по делу о шпионаже.

Суд

“Суд” оккупированного Крыма приговорил украинца Константина Давыденко к 10,5 лет заключения за “шпионаж”.

Приговор по делу вынес судья Андрей Палий который также засудил украинца Евгения Панова за диверсию.

Давыденко обвинили по ст. 276 УК РФ (Сбор сведений, составляющих государственную тайну, с целью передачи иностранному государству).

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Известно, что судебные заседания были закрытыми, а накануне оглашения приговора так называемый прокурор просил для украинца наказание в виде 12 лет лишения свободы.

К слову, 24 мая политзаключенный Станислав Клых объявил голодовку для того, чтобы на его ситуацию обратил внимание президент Владимир Зеленский.

Источник: Крымская правозащитная группа

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