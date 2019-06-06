В окупованому Криму так званий суд виніс вирок українцю Костянтину Давиденку у справі про шпигунство.

“Суд” окупованого Криму засудив українця Костянтина Давиденка до 10,5 років ув’язнення за “шпигунство”.

Вирок у справі виніс суддя Андрій Палій який також засудив українця Євгена Панова за “диверсію”.

Давиденка звинуватили за ст. 276 КК РФ (Збирання відомостей, що становлять державну таємницю, з метою передачі іноземній державі).

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Відомо, що судові засідання були закритими, а напередодні оголошення вироку так званий прокурор просив для українця покарання у вигляді 12 років позбавлення волі.

До слова, 24 травня політв’язень Станіслав Клих оголосив голодування для того, аби на його ситуацію звернув увагу президент Володимир Зеленський.

Джерело: Кримська правозахисна група