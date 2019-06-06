Какие заведения стоит посетить в Луцке и чем они вас удивят – читайте в материале Фактов ICTV.
Луцк – небольшой город с населением 200 тыс. человек. Обычно туристы от него многого не ожидают, ведь это не слишком раскрученное место. Хотя зря.
Это комфортный и компактный европейский городок, идеальный для спокойной жизни.
Один из самых популярных вопросов среди туристов – где поесть в Луцке.
Большинство людей считает, что в городе нет никакой особой кухни, но они сильно ошибаются.
На самом деле, интересных заведений очень много на любой бюджет.
Средний чек в Луцке – от 50 до 200 грн в зависимости от места. Несмотря на то, сколько вы заплатите за свой обед, вас накормят вкусно.
Мы сделали подборку лучших ресторанов Луцка, которые точно вас удивят.
YAVIR
Начнем с пригорода. Ресторан YAVIR расположен в 30-ти км от Луцка.
Особенность заведения в том, что оно сотрудничает с местным лесничеством и специализируется на дичине.
Здесь вы сможете попробовать изысканные блюда и эксклюзивные напитки. Кстати, некоторые из них можно приобрести с собой.
Вот несколько позиций из меню:
- паштет из печени оленя – 112 грн;
- вареники с мясом дичи Три кабана – 152 грн;
- тушенина из мяса оленя – 238 грн;
- деруны фаршированные мясом дичи – 96 грн;
- карпаччо из копченой утки на груше с пьяной вишней – 138 грн;
- березовый сок с ромашкой – 20 грн.
Кроме самого ресторана на территории есть место для прогулок: две туристические тропы, ведущие в лес, веревочный парк и развлечения для детей.
Это очень уютное, спокойное место, куда хочется убежать от большого города.
Benedict
Benedict – новое заведение Луцка, которое открылось всего четыре месяца назад.
Это изысканный ресторан в центре города, который идеально подходит и для утреннего кофе, и для вечерних деловых встреч.
Внутри царит непринужденная атмосфера, но интерьер и блюда добавляют определенной элегантности.
Что стоит попробовать в Benedict:
- хумус – 68 грн;
- том ям – 74 грн;
- грилированная свекла с ореховым соусом и брынзой – 62 грн;
- цыпленок марсала на гриле – 94 грн;
- филе индейки – 92 грн.
Особенность заведения – молодой шеф-повар, который не только вкусно готовит, но и делает замечательные презентации.
Meat&Green
Еще одно заведение в центре города, которое открылось полтора года назад.
Его особенность в сочетании двух самых популярных и одновременно самых противоречивых направлений кулинарии: множество разновидностей мяса и вегетарианские блюда.
В ресторане сезонное меню обновляется раз в два месяца.
К сожалению, у нас нет философии сезонной пищи, а зря. Это вкусно и дешево. Посетители не переплачивают и остаются довольными, – отмечает владелец.
Meat&Green называют самым фешенебельным рестораном в городе, чего не скажешь по ценам.
На чем советую остановить внимание:
- украинский борщ с мясом фазана – 99 грн;
- вареники с мясом зайца – 89 грн;
- деруны с гуляшом из мяса дикого кабана – 125 грн;
- паштет из индейки – 85 грн;
- шницель из сельдерея с пастой цуккини – 75 грн;
- жареная селедка с картофельным пюре – 95 грн;
- шоколадная шишка – 85 грн.
К сожалению, основная проблема подобных заведений в недостатке кадров. Поскольку Луцк расположен вблизи Польши и Белорусси, то молодежь уезжает на заработки за границу.
Корона Витовта
Этот ресторан самый старый из всего списка. Он функционирует с 1996 года.
Особенностей у заведения много.
Корона Витовта расположена сразу под замком Любарта. Еще в 1429 году на этом месте проходил банкет в честь первого съезда монархов Европы.
Да, когда-то Украина проводила первый саммит европейских государств, – в шутку отмечает хозяин заведения.
Стиль заведения – средневековый лофт.
Самая главная фишка ресторана – еда и презентация.
Здесь не только готовят необычные блюда, но и эффектно их подают.
Кулинарный авторский сет Луцк Старосветский включает в себя шесть блюд и настоек:
- волынская форель, запеченная абрикосовым дымом на сене;
- колдумай с лесными грибами на конфитюре из красного лука;
- филе утки в подливке из лесных ягод;
- жареное филе оленя в подливке из сосновых шишек;
- мороженое с выносливого сыра с черным хлебом.
На основное меню цены начинаются от 65 грн. Самое дорогое блюдо – ягнятина с картофелем, оливками и анчоусами для двоих – стоит 259 грн.
В заведении царит спокойная аристократическая атмосфера, играет органная музыка, а за окном виднеется величественный замок.
Туристы, приезжающие в Луцк впервые, получают множество положительных впечатлений, в частности от гастрономической составляющей. В нем есть что попробовать и чем удивить.
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