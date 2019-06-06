Какие заведения стоит посетить в Луцке и чем они вас удивят – читайте в материале Фактов ICTV.

Луцк – небольшой город с населением 200 тыс. человек. Обычно туристы от него многого не ожидают, ведь это не слишком раскрученное место. Хотя зря.

Это комфортный и компактный европейский городок, идеальный для спокойной жизни.

Один из самых популярных вопросов среди туристов – где поесть в Луцке.

Большинство людей считает, что в городе нет никакой особой кухни, но они сильно ошибаются.

На самом деле, интересных заведений очень много на любой бюджет.

Средний чек в Луцке – от 50 до 200 грн в зависимости от места. Несмотря на то, сколько вы заплатите за свой обед, вас накормят вкусно.

Мы сделали подборку лучших ресторанов Луцка, которые точно вас удивят.

YAVIR

Начнем с пригорода. Ресторан YAVIR расположен в 30-ти км от Луцка.

















Рестораны Луцка: чем полакомиться в городе / 4 фотографии

Особенность заведения в том, что оно сотрудничает с местным лесничеством и специализируется на дичине.

Здесь вы сможете попробовать изысканные блюда и эксклюзивные напитки. Кстати, некоторые из них можно приобрести с собой.

Вот несколько позиций из меню:

паштет из печени оленя – 112 грн;

вареники с мясом дичи Три кабана – 152 грн;

тушенина из мяса оленя – 238 грн;

деруны фаршированные мясом дичи – 96 грн;

карпаччо из копченой утки на груше с пьяной вишней – 138 грн;

березовый сок с ромашкой – 20 грн.

Кроме самого ресторана на территории есть место для прогулок: две туристические тропы, ведущие в лес, веревочный парк и развлечения для детей.

Это очень уютное, спокойное место, куда хочется убежать от большого города.

Benedict

Benedict – новое заведение Луцка, которое открылось всего четыре месяца назад.

Это изысканный ресторан в центре города, который идеально подходит и для утреннего кофе, и для вечерних деловых встреч.

Внутри царит непринужденная атмосфера, но интерьер и блюда добавляют определенной элегантности.

Что стоит попробовать в Benedict:

хумус – 68 грн;

том ям – 74 грн;

грилированная свекла с ореховым соусом и брынзой – 62 грн;

цыпленок марсала на гриле – 94 грн;

филе индейки – 92 грн.

Особенность заведения – молодой шеф-повар, который не только вкусно готовит, но и делает замечательные презентации.

Meat&Green

Еще одно заведение в центре города, которое открылось полтора года назад.

Его особенность в сочетании двух самых популярных и одновременно самых противоречивых направлений кулинарии: множество разновидностей мяса и вегетарианские блюда.

В ресторане сезонное меню обновляется раз в два месяца.

К сожалению, у нас нет философии сезонной пищи, а зря. Это вкусно и дешево. Посетители не переплачивают и остаются довольными, – отмечает владелец.

Meat&Green называют самым фешенебельным рестораном в городе, чего не скажешь по ценам.

На чем советую остановить внимание:

украинский борщ с мясом фазана – 99 грн;

вареники с мясом зайца – 89 грн;

деруны с гуляшом из мяса дикого кабана – 125 грн;

паштет из индейки – 85 грн;

шницель из сельдерея с пастой цуккини – 75 грн;

жареная селедка с картофельным пюре – 95 грн;

шоколадная шишка – 85 грн.

К сожалению, основная проблема подобных заведений в недостатке кадров. Поскольку Луцк расположен вблизи Польши и Белорусси, то молодежь уезжает на заработки за границу.

Корона Витовта

Этот ресторан самый старый из всего списка. Он функционирует с 1996 года.

















Рестораны Луцка: чем полакомиться в городе / 4 фотографии

Особенностей у заведения много.

Корона Витовта расположена сразу под замком Любарта. Еще в 1429 году на этом месте проходил банкет в честь первого съезда монархов Европы.

Да, когда-то Украина проводила первый саммит европейских государств, – в шутку отмечает хозяин заведения.

Стиль заведения – средневековый лофт.

Самая главная фишка ресторана – еда и презентация.

Здесь не только готовят необычные блюда, но и эффектно их подают.

Кулинарный авторский сет Луцк Старосветский включает в себя шесть блюд и настоек:

волынская форель, запеченная абрикосовым дымом на сене;

колдумай с лесными грибами на конфитюре из красного лука;

филе утки в подливке из лесных ягод;

жареное филе оленя в подливке из сосновых шишек;

мороженое с выносливого сыра с черным хлебом.

















Рестораны Луцка: чем полакомиться в городе / 4 фотографии

На основное меню цены начинаются от 65 грн. Самое дорогое блюдо – ягнятина с картофелем, оливками и анчоусами для двоих – стоит 259 грн.

В заведении царит спокойная аристократическая атмосфера, играет органная музыка, а за окном виднеется величественный замок.

Туристы, приезжающие в Луцк впервые, получают множество положительных впечатлений, в частности от гастрономической составляющей. В нем есть что попробовать и чем удивить.

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