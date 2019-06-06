Які заклади варто відвідати у Луцьку та чим вони вас здивують – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Луцьк – невелике місто з населенням 200 тис. людей. Зазвичай туристи від нього багато не очікують, адже це не надто розкручене місце. Хоча даремно.

Це комфортне та компактне європейське містечко, ідеальне для спокійного життя.

Одне з найпопулярніших запитань серед туристів – де поїсти у Луцьку.

Більшість людей вважає, що у місті немає особливої кухні, але вони неабияк помиляються.

Насправді цікавих закладів дуже багато на будь-який бюджет.

Середній чек у Луцьку – від 50 до 200 грн залежно від місця. Незважаючи на те, скільки ви заплатите за свій обід, вас нагодують смачно.

Ми зробили підбірку найкращих ресторанів Луцька, які точно вас здивують.

YAVIR

Почнемо з передмістя. Ресторан YAVIR розташований за 30 км від Луцька.

















Ресторани Луцька: чим поласувати у місті / 4 фотографии

Особливість закладу в тому, що він співпрацює з місцевим лісництвом та спеціалізується на дичині.

Тут ви зможете спробувати вишукані страви та ексклюзивні напої. До речі, деякі з них можна придбати з собою.

Ось кілька позицій з меню:

паштет з печінки оленя – 112 грн;

вареники з м’ясом дичини Три кабана – 152 грн;

тушенина з м’яса оленя – 238 грн;

деруни, фаршировані м’ясом дичини – 96 грн;

карпачо з копченої качки на груші з п’яною вишнею – 138 грн;

березовий сік з ромашкою – 20 грн.

Окрім самого ресторану, на території є місце для прогулянок – дві туристичні стежки, що ведуть у ліс, мотузковий парк та розваги для дітей.

Це дуже затишне, спокійне місце, куди хочеться втекти від великого міста.

Benedict

Benedict – новий заклад Луцька, що відкрився лише чотири місяці тому.

Це вишуканий ресторан у центрі міста, який ідеально підходить і для ранкової кави, і для вечірніх ділових зустрічей.

Всередині панує невимушена атмосфера, але інтер’єр та страви додають певної елегантності.

Що варто спробувати у Benedict:

хумус – 68 грн;

том ям – 74 грн;

грильований буряк з горіховим соусом та бринзою – 62 грн;

курча марсала на грилі – 94 грн;

філе індика – 92 грн.

Особливість закладу – молодий шеф-кухар, який не тільки смачно готує, а й робить чудові презентації.

Meat&Green

Ще один заклад у центрі міста, який відкрився півтора року тому.

Його особливість у поєднанні двох найпопулярніших та водночас найсуперечніших напрямів кулінарії: безліч різновидів м’яса та вегетаріанські страви.

У ресторані сезонне меню, що оновлюється раз на два місяці.

На жаль, у нас немає філософії сезонної їжі, а даремно. Це смачно та дешево. Відвідувачі не переплачують і залишаються задоволеними, – зазначає власник.

Meat&Green називають найфешенебельнішим рестораном у місті, чого не скажеш за цінами.

На чому раджу зупинити увагу:

український борщ з м’ясом фазана – 99 грн;

вареники з м’ясом зайця – 89 грн;

деруни з гуляшем з м’яса дикого кабана – 125 грн;

паштет з індички – 85 грн;

шніцель з селери з пастою цукіні – 75 грн;

смажений оселедець з картопляним пюре – 95 грн;

шоколадна шишка – 85 грн.

На жаль, основна проблема подібних закладів у нестачі кадрів. Оскільки Луцьк розташований поблизу Польщі та Білорусі, то молодь виїжджає на заробітки за кордон.

Корона Вітовта

Цей ресторан найстарший з усього списку. Він функціонує з 1996 року.

















Ресторани Луцька: чим поласувати у місті / 4 фотографии

Особливостей заклад має багато.

Корона Вітовта розташована одразу під замком Любарта. Ще у 1429 році на цьому місці проходив банкет на честь першого з’їзду монархів Європи.

Так, колись Україна проводила перший саміт європейських держав, – жартома зазначає господар закладу.

Стиль закладу – середньовічний лофт.

Найголовніша фішка ресторану – їжа та презентація.

Тут не тільки готують незвичні страви, а й ефектно їх подають.

Кулінарний авторський сет Луцьк Старосвітський містить у собі шість страв та настоянок:

волинська форель, запечена абрикосовим димом на сіні;

колдумай з лісовими грибами на конфітюрі з червоної цибулі;

філе качки у підливі з лісових ягід;

смажене філе оленя в підливі з соснових шишок;

морозиво з витривалого сиру з чорних хлібом.

















Ресторани Луцька: чим поласувати у місті / 4 фотографии

На основне меню ціни починаються від 65 грн. Найдорожча страва – ягнятина з картоплею, оливками та анчоусами для двох – коштує 259 грн.

Загалом у закладі панує спокійна аристократична атмосфера, грає органна музика, а за вікном видніється величний замок.

Туристи, які приїжджають до Луцька вперше, отримують безліч позитивних вражень, зокрема від гастрономічної складової. У ньому є що спробувати і чим здивувати.

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