Минэкономразвития предлагает повысить минимальные цены на алкогольные напитки на 7,3-10,7%.

Проектом постановления на сайте Министерства экономического развития и торговли предлагается повысить размер минимальных оптово-отпускных и розничных цен на алкогольные напитки:

на водку и ликеро-водочные изделия – на 10,7%;

на виски, ром и джин – на 7,3%;

на коньяк (бренди) – на 9,1-9,5%;

на вина – на 7,4-10,2%.

В ведомстве необходимость повышения цен на алкогольные напитки объяснили тем, что произошел рост составляющих цен.

Читайте: 10 самых лучших дешевых вин Украины

В частности, средневзвешенная цена в сентябре 2018 года составляла 311,07 грн/дал., а прогнозная цена на 2019 год – 335,92 грн/дал., то есть повышение на 8%.

Между тем, ученые говорят, что в период с 1990 по 2017 год уровень потребления алкоголя в мире вырос на 70%.