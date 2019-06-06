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Факты / Украина / Бизнес и финансы

В Украине могут вырасти цены на алкоголь

Минэкономразвития предлагает повысить минимальные цены на алкогольные напитки на 7,3-10,7%.

Алкоголь

Проектом постановления на сайте Министерства экономического развития и торговли предлагается повысить размер минимальных оптово-отпускных и розничных цен на алкогольные напитки:

  • на водку и ликеро-водочные изделия – на 10,7%;
  • на виски, ром и джин – на 7,3%;
  • на коньяк (бренди) – на 9,1-9,5%;
  • на вина – на 7,4-10,2%.

В ведомстве необходимость повышения цен на алкогольные напитки объяснили тем, что произошел рост составляющих цен.

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В частности, средневзвешенная цена в сентябре 2018 года составляла 311,07 грн/дал., а прогнозная цена на 2019 год – 335,92 грн/дал., то есть повышение на 8%.

Между тем, ученые говорят, что в период с 1990 по 2017 год уровень потребления алкоголя в мире вырос на 70%.

Источник: Минэкономразвития

Фото: Dreamstime

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