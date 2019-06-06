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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

В Україні можуть зрости ціни на алкоголь

Мінекономрозвитку пропонує підвищити мінімальні ціни на алкогольні напої на 7,3-10,7%.

Алкоголь

Проектом постанови на сайті Міністерства економічного розвитку і торгівлі пропонується підвищити розмір мінімальних оптово-відпускних і роздрібних цін на алкогольні напої:

  • на горілку та лікеро-горілчані вироби – на 10,7%;
  • на віскі, ром та джин – на 7,3%;
  • на коньяк (бренді) – на 9,1-9,5%;
  • на вина – на 7,4-10,2%.

У відомстві необхідність підвищення цін на алкогольні напої пояснили тим, що відбулося зростання складових цін.

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Зокрема, середньозважена ціна у вересні 2018 року становила 311,07 грн/дал., а прогнозна ціна на 2019 рік – 335,92 грн/дал., тобто підвищення на  8%.

Тим часом, вчені кажуть, що у період з 1990 по 2017 рік рівень споживання алкоголю в світі зріс на 70%.

Джерело: Мінекономрозвитку

Фото: Dreamstime

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