Мінекономрозвитку пропонує підвищити мінімальні ціни на алкогольні напої на 7,3-10,7%.

Проектом постанови на сайті Міністерства економічного розвитку і торгівлі пропонується підвищити розмір мінімальних оптово-відпускних і роздрібних цін на алкогольні напої:

на горілку та лікеро-горілчані вироби – на 10,7%;

на віскі, ром та джин – на 7,3%;

на коньяк (бренді) – на 9,1-9,5%;

на вина – на 7,4-10,2%.

У відомстві необхідність підвищення цін на алкогольні напої пояснили тим, що відбулося зростання складових цін.

Читайте: 10 найкращих дешевих вин України

Зокрема, середньозважена ціна у вересні 2018 року становила 311,07 грн/дал., а прогнозна ціна на 2019 рік – 335,92 грн/дал., тобто підвищення на 8%.

Тим часом, вчені кажуть, що у період з 1990 по 2017 рік рівень споживання алкоголю в світі зріс на 70%.