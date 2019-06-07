Шаурма – блюдо восточной кухни, которое популярно во всем мире. Где купить шаурму в Киеве, какому киоску отдать предпочтение, а какой лучше пройти мимо – детальнее в рецензии Фактов ICTV.

Шаурма – уличная еда, киоски с которой мы привыкли видеть повсюду.

Это блюдо пришло к нам из ближневосточной кухни, а его название отличается практически в каждом регионе (шаурма, шаверма, денер-кебаб, донер, шоорма, турк-кабоб, кебабас).

Обычно для шаурмы выбирается мясо – курица, говядина или баранина, затем оно поджаривается на вертикальном гриле, который вращается вокруг своей оси. Срезают готовое мясо тонкими кусками с помощью длинного ножа на поддон. Дополнительно покрошив, его выкладывают на питу или лаваш вместе с овощами и соусами. Быстро, а главное вкусно.









Шаурма, так шаурма: киоски с уличным фаст-фудом в Киеве / 2 фотографии

На этой неделе наш эксперт Карина Зуева отправилась на ревизию четырех точек с шаурмой – Биг-Бург, Fast Food Master Class, Halal и Sultan.

Биг-Бург

Биг-Бург – сеть киосков с разнообразным выбором шаурмы. Я выбрала киоск, который находится на площади Победы, 3 (универмаг Украина).

В Бир-Бурге предлагают два меню – в булочке и в лаваше. Любители уличной еды тут могут купить шаурму с мясом курицы или телятины, которые подают в порциях Mini Bambino, Star, Grande.

Mini Bambino – половинка или половинка плюс сыр – 30-35 грн. Star – стандартная или стандартная плюс сыр. С мясом курицы – 50-55 грн, телятина – 60-65 грн. Grande – двойная или двойная плюс сыр. С курицей – 100-105 грн, с телятиной – 120-125 грн.

В Бир-Бурге предлагают не только шаурму, но и люля-кебаб – 48-53 грн, сосиску – 35-42 грн, колбаску – 40-50 грн, а также фалафель – 35 грн.

Киоск внушает доверие – чистый, опрятный, есть раковина, что немаловажно и с аккуратной витриной, где можно увидеть добавки.

Шаурмист одет в сетевую униформу – футболка зеленого цвета, фартук, шапочка, а также одноразовые перчатки.









Шаурма, так шаурма: киоски с уличным фаст-фудом в Киеве / 2 фотографии

Я остановила свой выбор на шаурме Mini Bambino и попросила продавца завернуть ее мне с собой.













Шаурма, так шаурма: киоски с уличным фаст-фудом в Киеве / 3 фотографии

На вид она была не очень аппетитной, но вкус оказался иным.

Шаурма была сочная, свежая, с умеренным количеством добавок, а соус не потек по рукам. Самое важное для меня в мясе – чтобы не было шкурок, жира или прожилок. Каждый раз кусая данное блюдо, я боюсь обнаружить это у себя во рту. В этот раз мне повезло и я съела все до последнего кусочка.









Шаурма, так шаурма: киоски с уличным фаст-фудом в Киеве / 2 фотографии

Особенность Биг-Бурга – темный лаваш.

Оценка – 8\10

Halal

Halal – точка с шаурмой возле Бессарабского рынка. Здесь ее называют донер – точно такой же ролл с мясом, только на турецкий манер.

В киоске предлагают четыре вида донера – куриный – 35-40 грн, с телятиной – 50-60 грн, микс – 50 грн и вегетарианский – 35 грн. Также в меню есть сосиска в лаваше – 27-37 грн, колбаска-гриль – 30-40 грн, фалафель – 27-37 грн и хумус-рол – 35 грн.

Дополнительные добавки можно заказать за отдельную плату – 5 грн – сыр, грибы, кукуруза, хумус.

Киоск довольно закрытый, витрина не просвечивается. На смене было два шаурмиста, которые одеты совершенно по-разному – сетевой униформы нет, элементарных шапочек на голове тоже.

Надеюсь, что мне заказ попадется без сюрприза, и во рту я не обнаружу чей-то волос.

Раковину для мытья рук мне рассмотреть не удалось, возможно, она спрятана за холодильником.

Я заказала с собой стандартную шаурму, которую мне просто положили в пакет, без фольги или чего-либо, и вероятность того, что весь соус растечется в пакете, была велика.









Шаурма, так шаурма: киоски с уличным фаст-фудом в Киеве / 2 фотографии

Приятно удивил лаваш, он был розового цвета – гламурненько, по вкусу никак не отличается от обычного.

Умеренное количество начинки, вкусный аджичный соус и хорошо прожаренное мясо.

Особенность этой точки в розовом лаваше и круглосуточной работе.

Оценка – 4\10

Fast Food Master Class

Fast Food Master Class – киоски с таким названием я видела не один раз, их эмблема кинулась мне в глаза возле метро Академгородок, не раздумывая я пошла покупать шаурму.

Представленный выбор не большой – куриная шаурма (мини, обычная, большая и двойная) – 35-70 грн, колбаски и сосики (обычные и двойные) – 30-35 грн, люля-кебаб – 50 грн и фалафель – 40 грн.

Также предлагают добавки в виде сыра, грибов, ананаса, картошки или кукурузы – 5 грн.

Витрина довольно чистая, все овощи свежие и аккуратно нарезаны. Добавки хранятся в трехлитровых банках. Единственное, что смутило – грязная миска, которая стояла около продавца на стуле, на которой виднелись остатки засохшей капусты.

Шапочка на голове у продавца отсутствовала, радует хотя бы то, что готовил он в одноразовых перчатках, но вот где он моет руки – загадка, надеюсь, что не в этой самой грязной миске.













Шаурма, так шаурма: киоски с уличным фаст-фудом в Киеве / 3 фотографии

Мой выбор пал на мини-шаурму с добавкой из грибов. Уже с самого начала я поняла, что мне не хватит тех двух салфеток, что положил продавец, и оказалась права.

Приступив к поеданию шаурмы, я сразу же обнаружила образовавшийся сок в пакете, скорее всего, от переизбытка майонеза с кетчупом. Именно эти два соуса и перебивали весь вкус шаурмы, да и мясо мне нравится более прожаренное. Но, всем не угодишь.

Шаурму я не доела, так как не было желания искать, где потом можно отмыть руки.

Оценка – 5\10

Sultan

Sultan – единственная точка с шаурмой возле метро Крещатик. Выбор маленький, здесь вам предложат три вида шаурмы, сосиску в лаваше и люля-кебаб.









Шаурма, так шаурма: киоски с уличным фаст-фудом в Киеве / 2 фотографии

Шаурма мини – 40 грн, средняя – 60 грн, двойная – 80 грн. Сосиска в лаваше – 50 грн, люля-кебаб – 60 грн.

Заглянув через окошко, я заметила, что столешница уже не первой свежести, и ее пора обновить. Начинки хранятся в мисках, что выглядит не очень аппетитно. Да и в общем, все как-то раскидано, неопрятно и не на своих местах – вид не гигиеничный. Смутило то, что у шаурмиста хоть и есть фартук, но нет головного убора.

Я заказала мини-шаурму и попросила запаковать ее с собой, что продавец с удовольствием сделал.













Шаурма, так шаурма: киоски с уличным фаст-фудом в Киеве / 3 фотографии

В целом, шаурма не плохая, но шаурмист настолько заигрался в комплименты, что, видимо, не заметил, как недоготовил лаваш. Нет переизбытка соусов и умеренное количество начинки.

Этому киоску многие отдают свое предпочтение, несмотря на плохо прожаренный лаваш, мне же эта шаурма понравилась больше, чем в Fast Food Master Class, но меньше, чем в Биг-Бурге.

Оценка – 4\10

Любимица среди ценителей уличной еды – шаурма. Мясо, овощи и соус, завернутые в лаваш или питу, вызывают восхищение у многих.

Наверное, у каждого есть любимый киоск, где он предпочитает покупать шаурму, тем более в Киеве их так много. Но не стоит забывать и о том, что шаурму достаточно просто готовить в домашних условиях, так вы точно будете уверенны в качестве продуктов. Ведь ваше здоровье превыше всего, а шаурмисты, к сожалению, редко придерживаются правил гигиены.

Если вы хотите, чтобы мы посетили заведение, в котором вы часто бываете или которое хотите проинспектировать – пишите нам на почту [email protected], и мы свяжемся с вами. Также подписывайтесь на наш Instagram, чтобы быть в курсе всех ревизий.

Карина Зуева