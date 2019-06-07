Шаурма – блюдо східної кухні, яке популярне по всьому світу. Де купити шаурму в Києві, якому кіоску віддати перевагу, а який краще пройти мимо – детальніше в рецензії Фактів ICTV.

Шаурма – вулична їжа, кіоски з якою ми звикли бачити всюди.

Ця страва прийшла до нас з близькосхідної кухні, а її назва відрізняється практично в кожному регіоні (шаурма, шаверма, денер-кебаб, донер, шоорма, турк-кабоб, кебабас).

Зазвичай для шаурми вибирається м’ясо – курка, яловичина або баранина, потім воно обсмажується на вертикальному грилі, який обертається навколо своєї осі. Зрізають готове м’ясо тонкими шматками за допомогою довгого ножа на піддон. Додатково покришивши, його викладають на піту або лаваш разом з овочами і соусами. Швидко, а головне смачно.









Шаурма, так шаурма: кіоски з вуличним фаст-фудом у Києві / 2 фотографии

Цього тижня наш експерт Каріна Зуєва вирушила на ревізію чотирьох точок з шаурмою – Біг-Бург, Fast Food Master Class, Halal і Sultan.

Біг-Бург

Біг-Бург – мережа кіосків з різноманітним вибором шаурми. Я обрала кіоск, який знаходиться на площі Перемоги, 3 (універмаг Україна).

У Біг-Бурзі пропонують два меню – в булочці і в лаваші. Любителі вуличної їжі тут можуть купити шаурму з м’ясом курки або телятини, які подають в порціях Mini Bambino, Star, Grande.

Mini Bambino – половинка або половинка плюс сир – 30-35 грн. Star – стандартна або стандартна плюс сир. З м’ясом курки – 50-55 грн, телятина – 60-65 грн. Grande – подвійна або подвійна плюс сир. З куркою – 100-105 грн, з телятиною – 120-125 грн.

У Біг-Бурзі пропонують не тільки шаурму, але і люля-кебаб – 48-53 грн, сосиску – 35-42 грн, ковбаску – 40-50 грн, а також фалафель – 35 грн.

Кіоск вселяє довіру – чистий, охайний, є раковина, що дуже важливо та з акуратною вітриною, де можна побачити добавки.

Шаурміст одягнений в мережеву уніформу – футболка зеленого кольору, фартух, шапочка, а також одноразові рукавички.









Шаурма, так шаурма: кіоски з вуличним фаст-фудом у Києві / 2 фотографии

Я зупинила свій вибір на шаурмі Mini Bambino та попросила продавця загорнути її мені з собою.













Шаурма, так шаурма: кіоски з вуличним фаст-фудом у Києві / 3 фотографии

На вигляд вона була не дуже апетитною, але смак виявився інакшим.

Шаурма була соковита, свіжа, з помірною кількістю добавок, а соус не потік по руках. Найважливіше для мене в м’ясі – щоб не було шкурок, жиру або прожилок. Кожен раз кусаючи цю страву, я боюся виявити це у себе в роті. Цього разу мені пощастило, і я з’їла все до останнього шматочка.









Шаурма, так шаурма: кіоски з вуличним фаст-фудом у Києві / 2 фотографии

Особливість Біг-Бургу – темний лаваш.

Оцінка – 8\10

Halal

Halal – точка з шаурмою біля Бессарабського ринку. Тут її називають донер – такий самий рол з м’ясом, тільки на турецьку манеру.

У кіоску пропонують чотири види донера – курячий – 35-40 грн, з телятиною – 50-60 грн, мікс – 50 грн та вегетаріанський – 35 грн. Також в меню є сосиска в лаваші – 27-37 грн, ковбаска-гриль – 30-40 грн, фалафель – 27-37 грн і хумус-рол – 35 грн.

Додаткові добавки можна замовити за окрему плату – 5 грн – сир, гриби, кукурудза, хумус.

Кіоск доволі закритий, вітрина не просвічується. На зміні було два шаурміста, які одягнені абсолютно по-різному – мережевої уніформи немає, елементарних шапочок на голові теж.

Сподіваюся, що мені замовлення попадеться без сюрпризу, і в роті я не виявлю чиєсь волосся.

Раковину для миття рук мені побачити не вдалося, можливо, вона знаходиться за холодильником.

Я замовила з собою стандартну шаурму, яку мені просто поклали в пакет, без фольги або чого-небудь, та ймовірність того, що весь соус розтечеться в пакеті, була велика.









Шаурма, так шаурма: кіоски з вуличним фаст-фудом у Києві / 2 фотографии

Приємно здивував лаваш, він був рожевого кольору – гламурненько, за смаком ніяк не відрізняється від звичайного.

Помірна кількість начинки, смачний аджичний соус та добре просмажене м’ясо.

Особливість цієї точки в рожевому лаваші та цілодобовій роботі.

Оцінка – 4\10

Fast Food Master Class

Fast Food Master Class – кіоски з такою назвою я бачила не один раз, їх емблема кинулася мені в очі біля метро Академмістечко, не роздумуючи я пішла купувати шаурму.

Представлений вибір не великий – куряча шаурма (міні, звичайна, велика і подвійна) – 35-70 грн, ковбаски та сосики (звичайні і подвійні) – 30-35 грн, люля-кебаб – 50 грн та фалафель – 40 грн.

Також пропонують добавки у вигляді сиру, грибів, ананасів, картоплі або кукурудзи – 5 грн.

Вітрина доволі чиста, всі овочі свіжі та акуратно нарізані. Добавки зберігаються в трилітрових банках. Єдине, що збентежило – брудна миска, яка стояла біля продавця на стільці, на якій виднілися залишки засохлої капусти.

Шапочка на голові у продавця була відсутня, радує хоча б те, що готував він в одноразових рукавичках, але ось де він миє руки – загадка, сподіваюся, що не в цій самій брудній мисці.













Шаурма, так шаурма: кіоски з вуличним фаст-фудом у Києві / 3 фотографии

Мій вибір припав на міні-шаурму з добавкою з грибів. Вже з самого початку я зрозуміла, що мені не вистачить тих двох серветок, що поклав продавець, і виявилася права.

Почавши їсти шаурму, я відразу ж виявила сік, що утворився в пакеті, наймовірніше, від надлишку майонезу з кетчупом. Саме ці два соуси і перебивали весь смак шаурми, та й м’ясо мені подобається більш просмажене. Але, всім не догодиш.

Шаурму я не доїла, оскільки не було бажання шукати, де потім можна відмити руки.

Оцінка – 5\10

Sultan

Sultan – єдина точка з шаурмою біля метро Хрещатик. Вибір маленький, тут вам запропонують три види шаурми, сосиску в лаваші та люля-кебаб.









Шаурма, так шаурма: кіоски з вуличним фаст-фудом у Києві / 2 фотографии

Шаурма міні – 40 грн, середня – 60 грн, подвійна – 80 грн. Сосиска в лаваші – 50 грн, люля-кебаб – 60 грн.

Заглядаючи через віконце, я помітила, що стільниця вже не першої свіжості – її пора оновити. Начинки зберігаються в мисках, що виглядає не дуже апетитно. Та й загалом, все якось розкидано, неохайно і не на своїх місцях – вигляд не гігієнічний. Збентежило те, що у шаурміста хоч і є фартух, але немає головного убору.

Я замовила міні-шаурму та попросила запакувати її з собою, що продавець із задоволенням зробив.













Шаурма, так шаурма: кіоски з вуличним фаст-фудом у Києві / 3 фотографии

Загалом шаурма не погана, але шаурміст настільки загрався в компліменти, що, мабуть, не помітив, як недоготував лаваш. Немає надлишку соусів та помірна кількість начинки.

Цьому кіоску багато хто віддає перевагу, незважаючи на погано прожарений лаваш, мені ж ця шаурма сподобалася більше, ніж в Fast Food Master Class, але менше, ніж в Біг-Бурзі.

Оцінка – 4\10

Улюблениця серед поціновувачів вуличної їжі – шаурма. М’ясо, овочі і соус, загорнуті в лаваш або піту, викликають захоплення у багатьох.

Напевно, у кожного є улюблений кіоск, де він вважає за краще купувати шаурму, тим більше в Києві їх так багато. Але не варто забувати і про те, що шаурму досить просто готувати в домашніх умовах, так ви точно будете впевнені в якості продуктів. Адже ваше здоров’я понад усе, а шаурмісти, на жаль, рідко дотримуються правил гігієни.

Якщо ви хочете, щоб ми відвідали заклад, в якому ви часто буваєте чи який хочете проінспектувати – пишіть нам на пошту [email protected] і ми зв’яжемось з вами. Також підписуйтесь на наш Instagram, щоб бути в курсі всіх ревізій.

Каріна Зуєва