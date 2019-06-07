С 1 сентября 2019 в Украине начнут проектировать шумовые полосы на дорогах.

1 сентября 2019 вступают в силу изменения в государственные строительные нормы по проектированию дорог общего пользования.

В частности, так есть норма использования шумовых полос на крупнейших украинских трассах (I-II категории).

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– Обустройство шумовых полос на трассах может действительно существенно повысить безопасность на дорогах и уменьшить количество возможных ДТП, – отметил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе.

Шумовые полосы обустраивают на дорожных обочинах и участках дороги с повышенной опасностью. Во время наезда авто на них водитель чувствует вибрацию и шум, которые заставляет интуитивно сбрасывать скорость и повышать внимание на дороге.

Ранее Факты ICTV писали, что работники Киевавтодора начали применять моющие средства для мытья дорожного покрытия.