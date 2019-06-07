З 1 вересня 2019 року в Україні почнуть проектувати шумові смуги на дорогах.

1 вересня 2019 року набирають чинності зміни державні будівельні норми щодо проектування доріг загального користування.

Зокрема, так є норма використання шумових смуг на найбільших українських трасах (І-ІІ категорії).

Читайте: Найкраща музика в дорогу: літній плейлист для досвідчених меломанів

– Облаштування шумових смуг на трасах може дійсно суттєво підвищити безпеку на дорогах та зменшити кількість можливих ДТП, – зазначив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Лев Парцхаладзе.

Шумові смуги облаштовують на дорожніх узбіччях і ділянках дороги з підвищеною небезпекою. Під час наїзду авто на них водій відчуває вібрацію та шум, що змушує інтуїтивно скидати швидкість та підвищувати увагу на дорозі.

Раніше Факти ICTV писали, що працівники Київавтодору почали застосовувати миючі засоби для миття дорожнього покриття.