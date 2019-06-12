Подразделения реактивной артиллерии оперативного командования Север проводят боевые стрельбы на Гончаровском полигоне в Черниговской области.

На полигоне под Черниговом артиллеристы ВСУ отрабатывает навыки ведения боя и маскировки позиций в условиях максимально приближенных к боевым.

В частности, они впервые уничтожили прямой наводкой условную радиолокационную станцию ​​противника.

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Огонь преимущественно ведется с закрытых позиций.

– Такую тактику поражения противника с БМ-21 Град артиллеристы-реактивникы применяют при внезапном обнаружении целей, – объяснил исполняющий обязанности командира реактивного артиллерийского дивизиона Юрий Пилипенко.





















Боевые стрельбы артиллерии ВСУ с Градами / 5 фотографий

Напомним, ранее разведчики морского спецназа в рамках учений отработали ведение ближнего боя