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Факти / Україна

Бойові стрільби артилерії ЗСУ з Градами

Підрозділи реактивної артилерії оперативного командування Північ проводять бойові стрільби на Гончарівському полігоні у Чернігівській області.

Бойові стрільби артилерії ЗСУ з Градами

На полігоні під Черніговом артилеристи ЗСУ відпрацювують навички ведення бою і маскування позицій в умовах максимально наближених до бойових.

Зокрема, вони вперше знищили прямою наводкою умовну радіолокаційну станцію противника.

Читайте: Десантники провели навчання з бойовою стрільбою в зоні ООС

Вогонь переважно ведеться із закритих позицій.

– Таку тактику враження противника з БМ-21 Град артилеристи-реактивники застосовують при раптовому виявленні цілей, – пояснив виконувач обов’язків командира реактивного артилерійського дивізіону Юрій Пилипенко.

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Бойові стрільби артилерії ЗСУ з Градами / 5 фотографий

Нагадаємо, раніше розвідники морського спецназу в рамках навчань відпрацювали ведення ближнього бою.

Джерело: Міноборони

Фото: Міноборони

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