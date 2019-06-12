Підрозділи реактивної артилерії оперативного командування Північ проводять бойові стрільби на Гончарівському полігоні у Чернігівській області.

На полігоні під Черніговом артилеристи ЗСУ відпрацювують навички ведення бою і маскування позицій в умовах максимально наближених до бойових.

Зокрема, вони вперше знищили прямою наводкою умовну радіолокаційну станцію противника.

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Вогонь переважно ведеться із закритих позицій.

– Таку тактику враження противника з БМ-21 Град артилеристи-реактивники застосовують при раптовому виявленні цілей, – пояснив виконувач обов’язків командира реактивного артилерійського дивізіону Юрій Пилипенко.





















Бойові стрільби артилерії ЗСУ з Градами / 5 фотографий

Нагадаємо, раніше розвідники морського спецназу в рамках навчань відпрацювали ведення ближнього бою.