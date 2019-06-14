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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Евросоюз продлит программу поддержки бизнеса в Украине до 2021 года

В Евросоюзе заявили о намерении продлить пилотную программу по разработке и реализации документов, направленных на развитие малого и среднего бизнеса в Украине.

Бізнес

Старший советник по вопросам политики развития МСП проекта FORBIZ Рикардо Пинто заявил, что Евросоюз планирует продлить до 2021 года пилотную программу по разработке и реализации документов, направленных на развитие малого и среднего бизнеса в Украине.

Поскольку Украина достаточно большая, для пилотного проекта выбрали Черниговскую область, города Чернигов и Нежин.

В ЕС надеются, что опыт пилотного проекта в указанных городах поможет при внедрении подобных программ в Украине.

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По словам Пинто, основная задача программы – внедрение стратегий развития, которые ориентируются на бизнес, улучшение коммуникации и проведение регуляторной реформы.

К слову, в этом году саммит Украина-ЕС состоится 8 июля 2019 года в Киеве.

Источник: УНИАН

Фото: Dreamstime

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