Первый заместитель главы СБУ Иван Баканов заявил, что Служба безопасности должна реагировать на случаи давления на бизнес.

Первый заместитель главы СБУ Иван Баканов во время пресс-конференции рассказал, что одно из заданий Службы безопасности – остановить давление на бизнес.

– Люди, “крышуя” теневой бизнес, иногда забываются и переходят к давлению на обычный, белый бизнес. Понятно, что мы должны реагировать на такие факты, действовать быстро и эффективно, – сказал Баканов.

По его словам, для того, чтобы прекратилось давление на бизнес, нужно не менять законы, а действовать в соответствии с законом.

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Заместитель главы СБУ обратился к обществу с призывом подавать соответствующие факты в Службу безопасности.

Он добавил, что нужно выводить теневой бизнес из тени, поскольку именно он является “кормовой базой для коррупции”.

К слову, президент Владимир Зеленский уволил заместителя главы СБУ Виктора Кононенко.