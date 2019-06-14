Президент Владимир Зеленский предложил жителям Львовской области три кандидатуры на пост главы ОГА.
Президент Владимир Зеленский обратился к жителям Львовской области и рассказал о кандидатах на пост главы областной государственной администрации.
По его словам, сейчас есть три кандидата и он хотел бы узнать мнение людей о них.
– Хочу узнать ваше мнение об этих господах. Что вы знаете или слышали об их репутации, менеджерских и моральных качествах? Да и вообще – кто вам больше нравится, – написал президент.
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На должность Зеленский предложил:
- заместителя генерального директора ПАО ДТЭК Западэнерго Дениса Шмыгаля;
- директора компании Эко-Оптима Максима Козицкого;
- главу западноукраинского филиала юридической компании Arzinger Маркияна Мальского.
Напомним, 11 июня президент Владимир Зеленский уволил глав ОГА в 15 областях.
Источник: Владимир Зеленский
Фото: Владимир Зеленский