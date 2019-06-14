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Факты / Украина

Зеленский предложил жителям Львовщины выбрать будущего главу ОГА

Президент Владимир Зеленский предложил жителям Львовской области три кандидатуры на пост главы ОГА.

Володимир Зеленський

Президент Владимир Зеленский обратился к жителям Львовской области и рассказал о кандидатах на пост главы областной государственной администрации.

По его словам, сейчас есть три кандидата и он хотел бы узнать мнение людей о них.

– Хочу узнать ваше мнение об этих господах. Что вы знаете или слышали об их репутации, менеджерских и моральных качествах? Да и вообще – кто вам больше нравится, – написал президент.

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На должность Зеленский предложил:

  • заместителя генерального директора ПАО ДТЭК Западэнерго Дениса Шмыгаля;
  • директора компании Эко-Оптима Максима Козицкого;
  • главу западноукраинского филиала юридической компании Arzinger Маркияна Мальского.

Напомним, 11 июня президент Владимир Зеленский уволил глав ОГА в 15 областях.

Источник: Владимир Зеленский

Фото: Владимир Зеленский

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