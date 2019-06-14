Президент Володимир Зеленський створить експертну групу, щоб оцінити результати судової реформи і підготувати законодавчі кроки для вирішення проблем функціонування судової гілки влади.

Заступник глави адміністрації президента Руслан Рябошапка заявив, що буде створена експертна група для оцінки результатів проведеної судової реформи.

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– Ми стурбовані ситуацією, яка складається останнім часом у зв’язку з проголошенням різними судовими інстанціями (зокрема реформованими) судових рішень, які, на думку юристів, не ґрунтуються на вимогах Конституції України і закону, – сказав він.

Він зазначив, що наявність низки таких рішень є показником “провалу судової реформи”.

Нагадаємо, 11 червня Зеленський звільнив голів ОДА в 15 областях.