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Факты / Украина

Зеленский уволил 15 глав ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский уволил 15 глав областных государственных администраций.

Зеленский уволил 15 глав ОГА

Из Кабмина поступили первые представления на увольнения глав ОГА.

Об этом сообщил заместитель главы Администрации президента Украины Руслан Рябошапка.

– Сегодня поступила первая часть представлений из Кабинета министров на увольнение руководителей областных государственных администраций. Итак, уволены глава Черниговской, Хмельницкой, Херсонской, Тернопольской, Сумской, Полтавской, Одесской, где отстранен от исполнения обязанностей и.о. главы, Николаевской, Львовской, Кировоградской, Киевской, Ивано-Франковской, Запорожской, Закарпатской и Волынской обладминистраций, – заявил он.

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К слову, Владимир Зеленский вносит в Раду представление об увольнении генпрокурора Юрия Луценко.

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