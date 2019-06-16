PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество

Концерт KISS в Киеве: в метро ограничат вход на три станции

В столичном метро ограничат вход на три станции из-за концерта KISS на НСК Олимпийский.

Концерт KISS в Киеве: в метро ограничат вход на три станции

На НСК Олимпийский 16 июня будет проходить концерт группы KISS. Из-за этого в метро ограничат вход на три станции.

Читайте: Работы идут по графику: видео строительства метро на Виноградарь

– После окончания концерта с целью обеспечения надлежащей перевозки пассажиров возможны ограничения на вход на станциях Дворец спорта, Олимпийская и Площадь Льва Толстого, – отметили в пресс-службе столичной подземки.

Ранее Факты ICTV писали, что в  следующем году на 19-ти станциях столичного метрополитена появятся автоматические дефибрилляторы.

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка