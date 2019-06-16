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Концерт KISS у Києві: у метро обмежать вхід на три станції

У столичному метро обмежать вхід на три станції через концерт KISS на НСК Олімпійський.

Концерт KISS у Києві: у метро обмежать вхід на три станції

На НСК Олімпійський 16 червня проходитиме концерт гурту KISS. Через це в метро обмежать вхід на три станції.

Читайте: Роботи йдуть за графіком: відео будівництва метро на Виноградар

– Після закінчення концерту з метою забезпечення належного перевезення пасажирів може бути встановлено обмеження на вхід на станціях Палац спорту, Олімпійська та Площа Льва Толстого, – задзначили у прес-службі столичної підземки.

Раніше Факти ICTV писали, що наступного року на 19-ти станціях столичного метрополітену з’являться автоматичні дефібрилятори.

Фото: Dreamstime

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