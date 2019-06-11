В следующем году на 19-ти станциях столичного метрополитена появятся автоматические дефибрилляторы.

В следующем году на 19-ти станциях Киевского метро появятся современные аптечки, автоматические дефибрилляторы, а персонал пройдет подготовку по домедицинской помощи, сообщила одна из участниц инициативы РеаниМетро Кира Нечай.

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Дефибриллятор – прибор, предназначенный для ликвидации нарушения сердечной деятельности путем электрического импульса.

Список станций метро, ​​на которых появятся автоматические дефибрилляторы:

Красная ветка:

Крещатик

Театральная

Лесная

Дарница

Арсенальная

Вокзальная

Политехнический институт

Шулявская

Святошин

Академгородок

Синяя ветка:

Майдан Независимости

Льва Толстого

Почайна

Контрактовая площадь

Олимпийская

Зеленая ветка:

Золотые ворота

Лукьяновская

Осокорки

Дворец спорта

Напомним, в Украине с 1 сентября 2019 года при проектировании новых станций метро или во время реконструкции обязательно будут предусматриваться туалеты для пассажиров.