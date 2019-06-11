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Факты / Украина / Общество

В метро Киева появятся дефибрилляторы: список станций

В следующем году на 19-ти станциях столичного метрополитена появятся автоматические дефибрилляторы.

В метро Киева появятся дефибрилляторы: список станций

В следующем году на 19-ти станциях Киевского метро появятся современные аптечки, автоматические дефибрилляторы, а персонал пройдет подготовку по домедицинской помощи, сообщила одна из участниц инициативы РеаниМетро Кира Нечай.

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Дефибриллятор – прибор, предназначенный для ликвидации нарушения сердечной деятельности путем электрического импульса.

 

Список станций метро, ​​на которых появятся автоматические дефибрилляторы:

Красная ветка:

  • Крещатик
  • Театральная
  • Лесная
  • Дарница
  • Арсенальная
  • Вокзальная
  • Политехнический институт
  • Шулявская
  • Святошин
  • Академгородок

Синяя ветка:

  • Майдан Независимости
  • Льва Толстого
  • Почайна
  • Контрактовая площадь
  • Олимпийская

Зеленая ветка:

  • Золотые ворота
  • Лукьяновская
  • Осокорки
  • Дворец спорта

Напомним, в Украине с 1 сентября 2019 года при проектировании новых станций метро или во время реконструкции обязательно будут предусматриваться туалеты для пассажиров.

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