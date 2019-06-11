В следующем году на 19-ти станциях столичного метрополитена появятся автоматические дефибрилляторы.
В следующем году на 19-ти станциях Киевского метро появятся современные аптечки, автоматические дефибрилляторы, а персонал пройдет подготовку по домедицинской помощи, сообщила одна из участниц инициативы РеаниМетро Кира Нечай.
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Дефибриллятор – прибор, предназначенный для ликвидации нарушения сердечной деятельности путем электрического импульса.
Список станций метро, на которых появятся автоматические дефибрилляторы:
Красная ветка:
- Крещатик
- Театральная
- Лесная
- Дарница
- Арсенальная
- Вокзальная
- Политехнический институт
- Шулявская
- Святошин
- Академгородок
Синяя ветка:
- Майдан Независимости
- Льва Толстого
- Почайна
- Контрактовая площадь
- Олимпийская
Зеленая ветка:
- Золотые ворота
- Лукьяновская
- Осокорки
- Дворец спорта
Напомним, в Украине с 1 сентября 2019 года при проектировании новых станций метро или во время реконструкции обязательно будут предусматриваться туалеты для пассажиров.