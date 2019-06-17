В Украину из США отправили груз медицинской гуманитарной помощи.
Из города Денвер, штат Колорадо в Украину отправили два 40-ка футовых контейнера медицинского гуманитарного груза.
Все медицинское оборудование будет распределено между четырьмя медицинскими учреждениями военного и детского направлений.
Ими стали Военно-медицинский клинический центр профессиональной патологии личного состава Вооруженных Сил Украины (Ирпень), Детская клиническая больница Охматдет (Львов), Детская больница города Житомира и Житомирский реабилитационный центр братьев Кузьминых.
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Как отметили в посольстве, США и в дальнейшем будут способствовать реализации проектов направления медицинского оборудования, в первую очередь, для лечения раненых ветеранов.
Ранее Факты ICTV писали о том, что ВМС получат еще 4 патрульных катера Island от США.
Источник: Посольство Украины в США
Фото: Посольство Украины в США