PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Пентагон выделит Украине $250 млн военной помощи

Конгресс США утвердил пакет военной помощи Украине на сумму $250 млн.

сша и украина

Пентагон выделит $250 млн для усиления национальной безопасности и обороны Украины.

Сумма будет выделена по плану на 2019 год и свидетельствует о том, что в США признали, что Украина движется путем реформ и демонстрирует неукоснительное выполнение положений одобренных в прошлом году в законе О национальной безопасности.

В посольстве Украины в США отметили, что уже начаты процедуры заключения контрактов на поставку оборудования и предоставление услуг для оборонного сектора Украины за счет бюджетных средств.

Читайте: Германия выделит Украине €24,5 млн на развитие энергетики

В пакет финансовой помощи входит предоставление Украине не летального и летального видов оружия с акцентом на поддержку ВМС.

Также деньги пойдут на оборудование для поддержки текущих учебных программ, оперативных потребностей, оборонительной способности Сухопутных войск и сил Специальных операций Украины.

Для последнего будут предоставлены снайперские винтовки, гранатометы и противотанковые радары.

Напомним, 5 июня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что союзники и партнеры Альянса планируют выделить €40 млн на поддержку Украины.

Источник: Министерство обороны США

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

В России приняли закон о выходе из ракетного договора с США
Трамп анонсировал выдворение из США миллионов мигрантов
США отправили в Украину груз гуманитарной помощи
Россия проводит ядерные испытания – разведка США
Атаки на танкеры в Оманском заливе: Совбез ООН провел экстренное заседание
Полуночный ковбой и Секс в большом городе: самые яркие роли Сильвии Майлз
Умерла актриса из Секса в большом городе Сильвия Майлз
США предоставят Украине почти $700 млн на оборону и борьбу с коррупцией
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка