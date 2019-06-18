Конгресс США утвердил пакет военной помощи Украине на сумму $250 млн.
Пентагон выделит $250 млн для усиления национальной безопасности и обороны Украины.
Сумма будет выделена по плану на 2019 год и свидетельствует о том, что в США признали, что Украина движется путем реформ и демонстрирует неукоснительное выполнение положений одобренных в прошлом году в законе О национальной безопасности.
В посольстве Украины в США отметили, что уже начаты процедуры заключения контрактов на поставку оборудования и предоставление услуг для оборонного сектора Украины за счет бюджетных средств.
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В пакет финансовой помощи входит предоставление Украине не летального и летального видов оружия с акцентом на поддержку ВМС.
Также деньги пойдут на оборудование для поддержки текущих учебных программ, оперативных потребностей, оборонительной способности Сухопутных войск и сил Специальных операций Украины.
Для последнего будут предоставлены снайперские винтовки, гранатометы и противотанковые радары.
Напомним, 5 июня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что союзники и партнеры Альянса планируют выделить €40 млн на поддержку Украины.
Источник: Министерство обороны США