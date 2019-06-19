Как найти жилье в Сергеевке, в каком состоянии пляжи и как здесь можно развлечься – Факты ICTV расскажут все об отдыхе в Сергеевке 2019.

Отдых в Сергеевке известен не только теплым морем и разнообразием жилья, но и лечебными и оздоровительными характеристиками. Курорт расположен в Белгород-Днестровском районе Одесской области на берегу Черного моря и Будакского лимана.

Расстояние до Одессы – 80 км. Территория считается экологической, ведь рядом нет крупных предприятий. Прежде всего сюда едут за спокойным отдыхом и оздоровлением.

Погода в Сергеевке

Месяц Температура воздуха (днем) Температура воздуха (ночью) Температура воды Май +20,5°С +14,5°С +16,4°С Июнь +25,6°С +18,9°С +21,8°С Июль +28,5°С +21,3°С +24,2°С Август +28,7°С +21,6°С +24,7°С Сентябрь +23,1°С +17,6°С +21,4°С

Пляжи

Здесь попадаются преимущественно песчаные пляжи. Температура воды летом идеальная для купания, дно – пологое. Но есть одна особенность – большинство отелей расположены так, что до моря нужно преодолевать расстояние около 2 км через мост.

Также можно воспользоваться услугами катеров или электромобилей, которые отправляются каждые 20 мин. Местные шутят, что путь к морю – своеобразный бесплатный фитнес.

















Отдых в Сергеевке: пляжи, жилье, развлечения / 4 фотографии

Оздоровление

Санатории курорта предлагают туристам отдых с элементами лечения и оздоровления. Здесь лечат болезни органов дыхания, нервной системы, органов пищеварения, опорно-двигательного аппарата, гинекологические и дерматологические болезни и др.

На территории пгт есть источник минеральной воды Куяльник №4, ее используют для лечения болезней желудка. А сульфидная грязь с Будакского лимана помогает с сосудистыми и кожными заболеваниями.

Жилье

Пансионат Патрия

Пансионат расположен в 1,4 км от центра города. На территории растет сад, где гости могут готовить на мангале. Здесь есть детская площадка, бесплатный wi-fi, теннисный стол. В каждом номере – телевизор и ванная комната.

В столовой предлагают 5-разовое комплексное питание. Расстояние до моря – около 150 м. Основное направление пансионата – лечение грязями заболеваний нервной системы, органов дыхания, урологических, гинекологических заболеваний и др.

Ориентировочная стоимость – 11 655 грн.

(Цена указана за номер для четырех человек на семь дней в июле).

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Отдых в Сергеевке: пляжи, жилье, развлечения / 6 фотографий

Пансионат Калина

Расстояние до центра пгг Сергеевка – 700 м. В каждом номере есть кондиционер, телевизор, ванная комната, в некоторых – гостевая зона. На территории есть бассейн с шезлонгами, ресторан и бар, беседки с мангалами, бесплатный интернет и теннисный стол. Гостям предлагают лечение в грязевых ваннах, сауну. До пляжа можно добраться на катере за дополнительную плату (около 1 км), пешком через мост – примерно 2 км.

Ориентировочная стоимость за стандартный двухместный номер на семь ночей в июле – 7700 грн.

























Отдых в Сергеевке: пляжи, жилье, развлечения / 6 фотографий

Отель Лагита

Центр Сергеевки расположен в 1,4 км, а до моря придется преодолевать расстояние – 1,2 км. Для гостей на собственном авто – бесплатная автостоянка. Рядом находится магазин, кафе, рынок, работает бесплатный wi-fi. В каждом номере есть душ, холодильник, телевизор, фен и чайник. На улице можно устроить барбекю.

Ориентировочная цена – 5500 грн за двухместный номер на семь ночей в июле.

























Отдых в Сергеевке: пляжи, жилье, развлечения / 6 фотографий

Развлечения

Основная ниша курорта – отдых у моря и лечение, поэтому здесь нет большого выбора развлечений. Провести время можно в местных кафе, барах, клубах, прогуляться в одноименном парке Сергеевка. На пляжах предлагают активные виды развлечений: катание на бананах, катамаранах, гидромотоциклах, водные горки, рыбалку, батуты и др.









Отдых в Сергеевке: пляжи, жилье, развлечения / 2 фотографии

С курорта предлагают экскурсии к таким местам: Аккерманская крепость, Центр культуры вина Шабо, город на воде Вилково, Одесские катакомбы.

Сергеевка – климато-бальнеогрязевой курорт, куда стоит ехать за пляжным отдыхом и оздоровлением. Разнообразить отпуск можно экскурсиями к ближайшим достопримечательностям, ведь их здесь – хоть отбавляй. Поэтому не теряйте времени и проводите лето с путешествиями, удачного отдыха!

А еще больше интересной информации об отпуске летом вы можете найти в материалах нашего спецпроекта.

Фото: booking.com, Музыкальная гавань, stejka.com, v-odessu.com