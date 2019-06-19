Як знайти житло в Сергіївці, в якому стані пляжі та як тут можна розважитися – Факти ICTV розкажуть все про відпочинок у Сергіївці 2019.
Відпочинок у Сергіївці відомий не тільки теплим морем і розмаїттям житла, але й лікувальними та оздоровчими можливостями. Курорт розташований в Білгород-Дністровському районі Одеської області на березі Чорного моря і Будацького лиману. Відстань до Одеси – 80 км. Територія вважається екологічною, адже поруч немає великих підприємств. Передусім сюди їдуть за спокійним відпочинком і оздоровленням.
Погода в Сергіївці
|Місяць
|Температура повітря (вдень)
|Температура повітря (вночі)
|Температура води
|Травень
|+20,5°С
|+14,5°С
|+16,4°С
|Червень
|+25,6°С
|+18,9°С
|+21,8°С
|Липень
|+28,5°С
|+21,3°С
|+24,2°С
|Серпень
|+28,7°С
|+21,6°С
|+24,7°С
|Вересень
|+23,1°С
|+17,6°С
|+21,4°С
Пляжі
Тут трапляються переважно піщані пляжі. Температура води влітку ідеальна для купання, дно – пологе. Але є одна особливість – більшість готелів розміщені так, що до моря потрібно долати відстань близько 2 км через міст. Також можна скористатися послугами катерів чи електромобілів, які відправляються кожні 20 хв. Місцеві жартують, що шлях до моря – своєрідний безкоштовний фітнес.
Оздоровлення
Санаторії курорту пропонують туристам відпочинок з елементами лікування та оздоровлення. Тут лікують хвороби органів дихання, нервової системи, органів травлення, опорно-рухового апарату, гінекологічні та дерматологічні хвороби та ін.
На території смт є джерело мінеральної води Куяльник №4, її використовують для лікування хвороб шлунку. А сульфідна грязь з Будацького лиману допомагає з судинними та шкірними захворюваннями.
Житло
Пансіонат Патрія
Пансіонат розташований за 1,4 км від центру міста. На території росте сад, де гості можуть готувати на мангалі. Тут є дитячий майданчик, безкоштовний wі-fі, тенісний стіл. У кожному номері – телевізор та ванна кімната. У їдальні пропонують 5-разове комплексне харчування.
Відстань до моря – близько 150 м. Основний напрямок пансіонату – лікування грязями захворювань нервової системи, органів дихання, урологічних, гінекологічних захворювань та ін.
Орієнтована вартість – 11 655 грн.
(Ціна вказана за номер для чотирьох осіб на сім днів у липні).
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Пансіонат Калина
Відстань до центру смт Сергіївка – 700 м. У кожному номері є кондиціонер, телевізор, ванна кімната, у деяких – гостьова зона. На території є басейн із шезлонгами, ресторан і бар, альтанки з мангалами, безкоштовний інтернет і тенісний стіл. Гостям пропонують лікування в грязьових ваннах, сауну. До пляжу можна дістатися катером за додаткову оплату (близько 1 км), пішки через міст – приблизно 2 км.
Орієнтована вартість за стандартний двомісний номер за сім ночей у липні – 7 700 грн.
Готель Лагіта
Центр Сергіївки – за 1,4 км, а до моря доведеться долати відстань – 1,2 км. Для гостей на власному авто – безкоштовна автостоянка. Поруч знаходиться магазин, кафе, базар, працює безкоштовний wі-fі. У кожному номері є душ, холодильник, телевізор, фен та чайник. На вулиці можна влаштувати барбекю.
Орієнтовна ціна – 5 500 грн за двомісний номер на сім ночей у липні.
Розваги
Основна ніша курорту – відпочинок біля моря і лікування, тож тут немає великого вибору розваг. Провести час можна у місцевих кафе, барах, прогулятися в однойменному парку Сергіївка. На пляжах ви знайдете активні види розваг: катання на бананах, катамаранах, гідромотоциклах, водні гірки, риболовлю, батути та ін.
З курорту пропонують екскурсії до таких місць: Аккерманська фортеця, Центр культури вина Шабо, місто на воді Вилково, Одеські катакомби.
Сергіївка – клімато-бальнеогрязевий курорт, куди варто їхати за пляжним відпочинком і оздоровленням. Урізноманітнити відпустку можна екскурсіями до найближчих визначних місць, адже їх тут – хоч відбавляй. Тож не гайте часу і проводьте літо з подорожами, вдалого відпочинку!
А ще більше цікавої інформації про відпустку влітку ви можете знайти в матеріалах нашого спецпроекту.
Фото: booking.com, Музична гавань, stejka.com, v-odessu.com