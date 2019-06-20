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Факты / Украина

Вопрос в центре внимания – Путин об освобождении политзаключенных

Вопрос освобождения украинских политзаключенных и пленных должен решаться с учетом доли заключенных в Украине россиян.

В'язень

Президент России Владимир Путин во время Прямой линии заявил, что вопрос об освобождении украинских политзаключенных должен учитывать судьбу заключенных россиян, находящихся в Украине.

По его словам, этот вопрос находится в центре внимания Кремля.

Президент России добавил, что вопрос освобождения заложников должны решать комплексно.

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– Прежде чем решать это, нужно подумать, как будет решен вопрос тех людей, которые нам небезразличны, в том числе граждан РФ, находящихся в аналогичной ситуации в Украине, – сказал Путин.

К слову, президент Владимир Зеленский обсудил вопрос освобождения украинских заложников из РФ во время встречи с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

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