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Факти / Україна

Питання у центрі уваги – Путін про звільнення політв’язнів

Питання звільнення українських політв’язнів і полонених має вирішуватися з урахуванням долі ув’язнених в Україні росіян.

В'язень

Президент Росії Володимир Путін під час Прямої лінії заявив, що питання щодо звільнення українських політв’язнів має враховувати долю ув’язнених росіян, які знаходяться в Україні.

За його словами, це питання знаходиться в центрі уваги Кремля.

Президент Росії додав, що питання щодо звільнення заручників мають вирішувати комплексно.

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– Перш ніж вирішувати це, потрібно подумати, як буде вирішено питання тих людей, які нам не байдужі, зокрема громадян РФ, які перебувають в аналогічній ситуації в Україні, – сказав Путін.

До слова, президент Володимир Зеленський обговорив питання звільнення українських заручників з РФ під час зустрічі з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром.

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