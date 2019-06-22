Временно исполняющий обязанности председателя СБУ Иван Баканов в США обсудил подготовку визита в Вашингтон президента Владимира Зеленского, который вскоре должен состояться по приглашению президента США.

Иван Баканов провел беседу со специальным помощником президента США по вопросам Европы Фионой Гил, обсудив практические шаги стратегического партнерства между двумя странами.

– Особое внимание уделено подготовке визита в Вашингтон президента Украины Владимира Зеленского, который вскоре должен состояться по приглашению президента США Дональда Трампа, – заявили в СБУ.

Отмечается, что стороны уделили особое внимание развитию сотрудничества в военно-технической и энергетической сферах.

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Также глава СБУ заявил о преданности новой команды в Киеве курса к политическим и экономическим реформам, которые должны приблизить Украину к лучшим европейским стандартам.

Напомним, руководителя предвыборного штаба Владимира Зеленского Ивана Баканова назначили первым заместителем председателя СБУ, начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ.