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Факты / Украина / Политика

Баканов прибыл в США для подготовки встречи Зеленского с Трампом

Временно исполняющий обязанности председателя СБУ Иван Баканов в США обсудил подготовку визита в Вашингтон президента Владимира Зеленского, который вскоре должен состояться по приглашению президента США.

Баканов прибыл в США для подготовки встречи Зеленского с Трампом

Иван Баканов провел беседу со специальным помощником президента США по вопросам Европы Фионой Гил, обсудив практические шаги стратегического партнерства между двумя странами.

– Особое внимание уделено подготовке визита в Вашингтон президента Украины Владимира Зеленского, который вскоре должен состояться по приглашению президента США Дональда Трампа, – заявили в СБУ.

Отмечается, что стороны уделили особое внимание развитию сотрудничества в военно-технической и энергетической сферах.

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Также глава СБУ заявил о преданности новой команды в Киеве курса к политическим и экономическим реформам, которые должны приблизить Украину к лучшим европейским стандартам.

Напомним, руководителя предвыборного штаба Владимира Зеленского Ивана Баканова назначили первым заместителем председателя СБУ, начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ.

Источник: СБУ

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