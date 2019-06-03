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Факты / Украина / Политика

Зеленский требует от Баканова отчета за две недели работы

Президент Украины Владимир Зеленский требует от т. в. о. председателя СБУ за две недели отчитаться о первых результатах работы структуры.

Зеленский требует от Баканова отчета за две недели работы

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает важность борьбы с контрабандой и требует от СБУ в течение двух недель продемонстрировать первые результаты работы.

– Мы сейчас говорим не о наших личных взаимоотношениях, а об очень серьезной ответственности перед народом Украины. Ты – исполняющий обязанности председателя СБУ. Я хочу, чтобы не только я уважал тебя как друга, а чтобы тебя уважал народ Украины.

У нас очень мало времени, чтобы провести перезагрузку СБУ. Нам нужны реальные уголовные дела. Надо разобраться с контрабандой, – подчеркнул президент.

Владимир Зеленский отметил, что работники СБУ должны доказать, что они не только специалисты, но и порядочные люди. Поэтому важно, чтобы они работали на Украину – независимо от фамилии президента.

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– СБУ сделает все возможное для того, чтобы выполнить ваши поручения как можно скорее. Мы никогда не крали, не давали воровать другим и всегда оставались людьми.

Мне кажется, что приоритетом работы СБУ должны быть такие ценности, – отметил в. и. о. председателя СБУ Иван Баканов.

Напомним, 31 мая Владимир Зеленский уволил Григория Остафийчука с должности начальника главного следственного управления СБУ.

Источник: Администрация Президента

Фото: Администрация Президента

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