Киевский апелляционный суд 15 июля рассмотрит апелляционные жалобы защитников бывшего беглого президента Виктора Януковича по делу о госизмене.
На рассмотрение апелляций по делу о госизмене Виктора Януковича его повесткой вызывают в Киевский апелляционный суд на 11.00 15 июля.
Повестка опубликована в газете Урядовый курьер.
В ней отмечается, что в случае неявки без уважительных причин к Януковичу могут применить штраф, принудительный привод, а в случае уклонения от явки – начать досудебное расследование или специальное судебное производство.
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Напомним, беглый президент Виктор Янукович, осужденный к 13 годам за госизмену, надеется вернуться в Украину.
Источник: Урядовий кур’єр
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