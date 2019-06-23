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Факты / Украина

Януковича повесткой вызывают в суд на рассмотрение апелляции

Киевский апелляционный суд 15 июля рассмотрит апелляционные жалобы защитников бывшего беглого президента Виктора Януковича по делу о госизмене.

Януковича повесткой вызывают в суд на рассмотрение апелляции

На рассмотрение апелляций по делу о госизмене Виктора Януковича его повесткой вызывают в Киевский апелляционный суд на 11.00 15 июля.

Повестка опубликована в газете Урядовый курьер.

В ней отмечается, что в случае неявки без уважительных причин к Януковичу могут применить штраф, принудительный привод, а в случае уклонения от явки – начать досудебное расследование или специальное судебное производство.

Читайте: Возвращение Януковича: Луценко описал “теплый” прием в Украине

Напомним, беглый президент Виктор Янукович, осужденный к 13 годам за госизмену, надеется вернуться в Украину.

ИсточникУрядовий кур’єр

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