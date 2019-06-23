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Факти / Україна

Януковича повісткою викликають до суду на розгляд апеляції

Київський апеляційний суд 15 липня розгляне апеляційні скарги захисників колишнього президента-втікач Віктора Янукович у справі про держзраду.

Януковича повісткою викликають до суду на розгляд апеляції

На розгляд апеляцій у справі про держзраду Віктора Януковича його повісткою викликають до Київського апеляційного суду на 11.00 15 липня.

Повістка опублікована у газеті Урядовий кур’єр.

У ній зазначається, що у разі неявки без поважних причин до Януковича можуть застосувати штраф, примусовий привід, а в разі ухилення від явки – почати досудове розслідування або спеціальне судове провадження.

Читайте: Повернення Януковича: Луценко описав “теплий” прийом в Україні

Нагадаємо, президент-втікач Віктор Янукович, засуджений до 13 років за держзраду, сподівається повернутися в Україну.

Джерело: Урядовий кур’єр

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