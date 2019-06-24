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Факты / Украина

Демонополизация и деолигархизация должны быть связаны – Гройсман

Деолигархизация в Украине должна быть связана с демонополизацией, которая позволит создать реальный рынок.

Володимир Гройсман

Премьер-министр Владимир Гройсман в эфире программы Свобода слова на ICTV заявил, что деолигархизацию в Украине должны связать с демонополизацией.

По его словам, нужно создать реальный рынок и ликвидировать монополии во всех сферах.

– Во многих сферах мне удалось, в рамках полномочий правительства, сломать некоторые монополии. Например, на добыче украинского газа весь рынок выходит на электронные аукционы, – сказал Гройсман.

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Он добавил, что когда страна станет богаче, люди будут получать больше денег и они смогут себя обеспечить.

К слову, премьер-министр Владимир Гройсман рассказал, что в парламенте есть законопроект, который позволит Украине войти в топ-40 стран по легкости ведения бизнеса.

Источник: Свобода слова

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