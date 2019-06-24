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Факти / Україна

Демонополізація і деолігархізація мають бути пов’язані – Гройсман

Деолігархізація в Україні має бути пов’язана з демонополізацією, яка дозволить створити реальний ринок.

Володимир Гройсман

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман в ефірі програми Свобода Слова на ICTV заявив, що деолігархізацію в Україні мають пов’язати з демонополізацією.

За його словами, потрібно створити реальний ринок і ліквідувати монополії у всіх сферах.

– У багатьох сферах мені вдалося, в рамках повноважень уряду, зламати деякі монополії. Наприклад, на видобутку українського газу весь ринок виходить на електронні аукціони, – сказав Гройсман.

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Він додав, що коли країна стане багатшою, люди отримуватимуть більше грошей і вони зможуть вирішувати свої мінімальні потреби.

До слова, прем’єр-міністр Володимир Гройсман розповів, що в парламенті є законопроект, який дозволить Україні увійти до топ-40 країн за легкістю ведення бізнесу.

Джерело: Свобода слова

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