20 июня в арт-пространстве D12 в Киеве проект ICU Business Books совместно с Vox Ukraine презентовали книгу Евро и борьба идей.

Авторами книги являются профессор экономики Принстона Маркус Бруннермаер, профессор международных отношений Принстона Гарольд Джеймс и экс-заместитель председателя Банка Франции Жан-Пьер Ландо.

Евро и борьба идей, вышедшая в свет в 2016 году, входит в списки лучших книг по версиям Bloomberg, Financial Times и Economist.

Украинский перевод Евро и борьбы идей стал девятым изданием серии ICU Business Books – благотворительного книжного проекта группы ICU.

В рамках проекта в Украине издаются бестселлеры мировой бизнес-литературы по версии New York Times, Wall Street Journal и других международных рейтингов.

– Наша цель – стимулировать экономическую дискуссию в Украине. Идеи из книг серии ICU Business Books вдохновляют финансистов, экономистов и бизнесменов по всему миру. Теперь украинцы могут получить доступ к этим идеям в ближайшем книжном магазине, – отметил управляющий партнер ICU Константин Стеценко.

К презентации украинского издания Евро и борьба идей присоединился один из авторов книги – Маркус Бруннермаер.

Он рассказал о философских различиях между лидерами современной Европы – Францией и Германией, которые, по мнению авторов, являются причиной кризиса Еврозоны последнего десятилетия.

– Есть два способа, которыми можно бороться с экономическим кризисом. Первый – это “тушение пожаров”, реагирование на кризис, который уже начался. Второй подход – заблаговременная подготовка к кризису, настройка норм и правил “пожарной безопасности”, которые уменьшают вероятность экономического пожара, – пояснил автор.

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Бруннермаер подчеркнул, что Франция в основном выбирает первый подход к борьбе с экономическими кризисами, а Германия – второй. Именно эта разница, по словам эксперта, приводит к трудностям в регулировании экономических проблем Евросоюза.

– Эти различия – не приговор. Исторически экономические подходы стран могут меняться. Например, до Второй мировой войны Франция и Германия использовали противоположные сегодняшним подходы. Экономическая политика стран Евросоюза не отлита в камне, она может быть гибкой ради общего будущего, – отметил Бруннермаер.

Своими впечатлениями об очередной книге серии ICU Business Books и перспективах евроинтеграции Украины также поделились приглашенные гости презентации: советник министра иностранных дел Украины Тарас Качка и заместитель председателя Национального банка Украины Дмитрий Сологуб.

– Эта книга – как объяснение для ребенка, почему родители между собой ссорятся, но продолжают жить вместе. Она демонстрирует, почему Франция и Германия часто имеют разную экономическую риторику, но продолжают сотрудничать в рамках Европейского союза, – отметил Тарас Качка.

Дмитрий Сологуб, анализируя значение евроинтеграции для будущего Украины, подчеркнул, что путь важнее цели.

– Ассоциация Украины с ЕС во многом напоминает сотрудничество с Международным валютным фондом. Это много важных болезненных вещей, которые нужно сделать. Их действительно трудно реализовать без внешнего давления, которое обеспечивают международные организации. Этот процесс является чрезвычайно важным для будущего Украины, – подчеркнул представитель Нацбанка.

В рамках презентации книги также состоялся сбор средств в фонд Таблеточки на помощь онкобольным детям.

Партнерами ICU Business Books в издании книги Евро и борьба идей стали издательство Основы и переводчица Наталья Палий.

Напомним, топ-менеджеры и совладельцы ICU Константин Стеценко и Макар Пасенюк рассказали об инновационных проектах, в которые инвестировала их финансовая группа.

Фото: Основа